“Reportages découverte” : « Tous les secrets des Champs-Élysées », samedi 29 octobre sur TF1

L’avenue des Champs-Élysées n’est ni la plus grande, ni la plus longue de la capitale, mais elle serait la plus belle du monde…et la plus célèbre. Chaque jour, 300.000 personnes y passent sans même s’apercevoir qu'à l'abri des regards, des hommes et des femmes travaillent d’arrache-pied à maintenir son rang.

Ils sont commerçants, policiers, éboueurs, restaurateurs ou croupiers et tous ont « les champs » dans la peau. Mais Comment s’y prennent-ils ? Quels sont leurs secrets pour faire la différence ?

Pendant un an, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi celles et ceux qui font rayonner la plus belle avenue aux quatre coins du monde.

Le chef cuisinier Yannick Alleno est à la tête du Pavillon Ledoyen. En 2014, il a investi cette bâtisse du 19ème siècle nichée au cœur des jardins des Champs-Élysées. Avec 6 étoiles aux Guide Rouge, le chef en a fait le lieu le plus étoilé d’Europe. En salle, comme en cuisine, 150 employés s’affairent pour faire honneur à ce palmarès et satisfaire une clientèle ultra-exigeante. Mais pour les surprendre et se distinguer de la concurrence (le quartier des Champs-Elysées compte une douzaine de restaurants étoilés), le chef veut révolutionner le service de table à la française en créant un nouveau concept de conciergerie gastronomique. « Ce que je propose là c’est de connaître les clients que nous allons recevoir chez nous comme s’ils étaient chez eux- De faire en sorte que le service à la française devienne un service extrêmement moderne et actuel ». Mais pour y arriver il va devoir repenser totalement sa salle à manger et bousculer les habitudes de ses employés. Le chantier pourrait s’avérer beaucoup plus complexe qu’il l’imaginait.

A 43 ans, Cédric dirige, lui, l’équipe de vente du Drugstore. Ouvert en 1958, l’établissement est une institution de l’avenue. Le magasin regroupe sur 3500 m2 une épicerie fine, une librairie, une pharmacie, un restaurant et même une bijouterie. Mais depuis quelques temps, l’établissement est déserté par les Parisiens. « Gagner des clients ce n’est pas si facile, et leur donner envie de revenir, c’est encore plus difficile. Je suis un peu tendu, c’est un enjeu important on ne peut pas se louper ». Cédric va devoir redoubler d'imagination pour reconquérir sa clientèle. Premier défi…refaire l’entrée…

A 33 ans, Harmonie suit une formation très exigeante pour devenir croupière sur la plus belle avenue du monde. Parmi 150 candidats, seuls 10 auront à terme la chance d’intégrer le club de jeux le plus prestigieux et le plus grand d’Europe. « Maintenir dix jetons par main, c’est le plus dur et la vitesse. C'est du travail, c’est beaucoup de répétition ». Harmonie n’a que 12 semaines pour maitriser tous les tours et les secrets des jeux d’argent et espérer décrocher son premier contrat en tant que croupière sur les Champs Élysées.

Enfin Guy, ancien militaire de 32 ans, vient d’intégrer les rangs de la BTC, la brigade dédiée à la sécurité́ des Champs-Élysées. Épaulé par Mohamed, Guy devra faire face à une délinquance propre à l’avenue : vols de montre de luxe, lutte contre le gaz hilarant, ou encore regroupements difficilement contrôlables. « Un différend ça veut tout et rien dire, parfois on arrive c’est calme et des fois on va arriver, la bagarre est en cours il peut y avoir des couteaux, des sorties d’armes. » Nous suivrons les premiers pas de cette nouvelle recrue sur l’avenue.

Avec Yannick, Cédric, Harmonie, Guy et quelques autres, nous allons découvrir tous les secrets des Champs-Elysées.