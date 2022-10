“Reportages découverte” « Charcutiers : l'art du cochon », dimanche 30 octobre 2022 sur TF1

La France et la charcuterie, c’est une longue histoire d’amour. Dans notre pays, on consomme le cochon sous toutes ses formes, depuis des millénaires. Jambons, saucissons, et terrines en tous genres font partie intégrante de notre patrimoine culinaire.

Mais depuis une dizaine d’années les habitudes de consommation ont évolué. On consomme moins mais mieux. On se préoccupe par exemple davantage du bien-être animal.

Pendant près d’un an une équipe de “Reportages découverte” est partie à la rencontre de ces Français qui veulent, malgré tout, se réinventer et perpétuer cette tradition bien française.

David Bourne est une bête de travail. Fils de charcutier, il a développé l’entreprise familiale créée par son père. En dix ans, celle-ci est passée de trois à vingt employés. David a vu le monde changer, et il a décidé de mettre en avant le côté traiteur. Pour David « l’avenir de la charcuterie passe par de bons produits ». Alors même si ça coûte plus cher, il travaille avec des élevages responsables de porcs élevés en plein air. David a décidé de marquer l’histoire de son métier, alors il ne s’arrête pas là. L’année dernière il a été couronné champion de France des charcutiers traiteurs. Mais il ne compte pas s’arrêter là. Prochain objectif : le championnat du monde ! Pendant un an “Reportages découverte” l'a suivi entre son quotidien déjà bien rempli et ses entrainements, le charcutier mène une vie d’athlète de haut niveau.

Cédric, 28 ans, n’est lui pas encore charcutier…mais c’est son rêve. Cet ancien banquier est en deuxième année au Ceproc, la grande école de charcuterie parisienne. Cédric partage son temps entre les cours, et l’apprentissage dans la charcuterie familiale. « Le contact clientèle c’est cool. Ici je fais plaisir aux gens je leur vends que du bonheur. On le voit dans leur sourire. Dans la banque on vend des assurances… Ici on vend du plaisir. ». “Reportages découverte” a filmé Cédric dans ses derniers mois avant les examens, à l’école et dans sa famille, et nous verrons que la pression de l’héritage familial va peser sur les épaules du jeune homme.

La cinquantaine passée, Véronique et Jean-Luc Chopin ont voulu changer de vie. Ce couple de charcutiers-traiteurs bretons a carrément décidé de partir s’installer “au bout du monde”, à Los Angeles. « On dit que c’est vegan la Californie, explique Jean Luc, mais il y a de la place pour la charcuterie française. Rillettes, pâté en croûte. Les gens apprécient vraiment la charcuterie. » Pour l’instant, ils écoulent leurs produits sur les marchés de Los Angeles. Leur rêve ? Ouvrir une petite boutique de charcuterie et de produits français dans la capitale de la Californie. Un beau défi pour ces deux Bretons pas vraiment anglophones.