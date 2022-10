“Télématin” mardi 1er novembre 2022 : les invités de Maud Descamps & Jean-Baptiste Marteau sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Maud Descamps & Jean-Baptiste Marteau mardi 1er novembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Cette semaine, l'émission est présentée par Maud Descamps & Jean-Baptiste Marteau.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 1er novembre 2022 :

07:15 Maud Descamps et Jean-Baptiste Marteau recevront Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé dans le droit numérique.

07:40 Les 4 vérités : Jean-Baptiste Marteau recevra Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports.

08:15 Maud Descamps recevra Marie Rothhahn, chargée de mission à la fondation Abbé Pierre.

09:00 Maud Descamps et Jean-Baptiste Marteau recevront Virginie Ledoyen pour la série « Diane de Poitiers » réalisée par Josée Dayan et diffusée sur France 2 à partir du 7 novembre prochain.