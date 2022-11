“Télématin” mercredi 2 novembre 2022 : les invités de Maud Descamps & Thomas Sotto sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Maud Descamps & Thomas Sotto mercredi 2 novembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 2 novembre 2022 :

07:15 Maud Descamps et Thomas Sotto recevront Jean-Eric Branaa, maître de conférences.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre & fondateur de Horizons.

08:15 Maud Descamps recevra Rémi Salomon, président de la commission médicale de l’AP-HP.

09:00 Maud Descamps et Thomas Sotto recevront Véronique Sanson, chanteuse.