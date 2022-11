“Aux arbres citoyens !” mardi 8 novembre 2022 sur France 2 avec Léa Salamé et Hugo Clément

Mardi 8 novembre 2022 à partir de 21:10 sur France 2, Léa Salamé et Hugo Clément présenteront en direct “Aux arbres citoyens !”, une émission spéciale sur la protection de l'environnement.

Sécheresses et chaleurs exceptionnelles, incendies dévastateurs, orages meurtriers... les événements climatiques extrêmes de l'été 2022 ont accéléré les prises de conscience en France et dans le monde face à une crise qui ignore les frontières et requiert de multiples réponses, solutions et actions, tant au niveau des institutions, des entreprises que des citoyens.

France Télévisions, qui mobilise régulièrement ses antennes autour des enjeux environnementaux et de la nécessité impérieuse de préserver notre planète, sa biodiversité et ses ressources, propose sur France 2 “Aux arbres citoyens !”, une émission événement en direct présentée par Léa Salamé et Hugo Clément.

Une grande soirée de service public, en partenariat avec France Inter, pour comprendre les causes du dérèglement climatique, mettre en lumière et en œuvre des solutions nombreuses et concrètes pour y faire face, en agissant notamment pour la régénération de nos forêts et de leur biodiversité, partout en France. Après les feux ravageurs qui ont touché plusieurs régions, nos forêts ont besoin d'aide. Leurs existences séculaires nous rappellent nos conditions d'humains et d'habitants de la Terre. Notre présent et notre futur sont liés à leur destin. En association avec France Nature Environnement, “Aux arbres citoyens !” permettra à chacun d'agir, de choisir de soutenir différents projets évalués par des experts, en répondant à des appels aux dons.

Tout au long de l’émission, Léa Salamé et Hugo Clément passeront en revue les principales raisons de cette crise majeure et, surtout, ils mettront en lumière les solutions nombreuses et concrètes pour y faire face, en nous appuyant notamment sur nos grands alliés que sont les arbres.

Les arbres nous protègent, nous rafraîchissent, embellissent notre quotidien, nous rendent plus heureux, nous offrent des pistes tangibles pour lutter contre le réchauffement climatique et sont une source d’inspiration extraordinaire pour imaginer et construire un futur plus positif, durable et équitable.

La soirée se structurera autour de trois parties pour identifier concrètement le rôle de nos arbres :

Les protecteurs du vivant

Nos alliés pour nous adapter

Une source d'inspiration pour nous réinventer

Aussi, lors de cette soirée exceptionnelle, et avec France Nature Environnement, les téléspectateurs de France 2 pourront agir immédiatement et concrètement en participant à un appel aux dons en faveur de la régénération et de la préservation de nos forêts et de leur biodiversité, partout en France, y compris dans les Outre-mer.

En plateau, Léa Salamé et Hugo Clément seront accompagnés de Cyril Dion et de nombreux invités et spécialistes de la question.

Appel aux dons

Un appel aux dons en faveur de projets de régénération et de préservation de nos forêts et de leur biodiversité. La collecte des dons est confiée à France Nature Environnement, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique depuis 1976.

Trois possibilités seront offertes aux téléspectateurs pour effectuer un don :

Par SMS au 92312, avec les mots-clés FNE5, FNE10 et FNE20 : possibilité de dons de 5 €, 10 € et 20 €

Sur le site de France Nature Environnement, par CB, virement, ApplePay, GooglePay, PayPal. Les dons seront spécifiquement affectés à cette opération

Par chèque à l’ordre de France Nature Environnement, adressé à l’adresse postale suivante : 2, rue de la Clôture, 75019 Paris