“Grands Reportages” : « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires », épisode 3, samedi 12 novembre 2022 sur TF1

A voir ou à revoir samedi 12 novembre 2022 dans “Grands Reportages” à 14:55 sur TF1, le 3ème épisode de la série « Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires » signée Caroline Nogueras.

En France, ils sont seulement 500 habilités à tenir le marteau : les commissaires-priseurs. Et leurs ventes aux enchères attirent un public toujours plus nombreux et varié. Des millions d’objets changent ainsi de propriétaires chaque année sous le feu des enchères animées par les commissaires-priseurs. Des lots qui bien souvent ont une histoire. Les commissaires-priseurs sont les passeurs de ces histoires, ils rencontrent au gré de leurs recherches des vendeurs parfois nostalgiques, des acheteurs occasionnels et des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour gagner l’enchère. Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des commissaires-priseurs qui vont enchainer des ventes toujours plus spectaculaires. Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires, une série en 4 épisodes.

Épisode 3

Mathilde Vauprès, l’une des plus jeunes commissaires-priseurs de France continue de préparer la vente militaire hors norme qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. A Roanne, Michel souhaite se défaire d'une collection unique composée de véhicules militaires, de magnifiques berlines et de voitures ayant appartenu au Général de Gaulle. Mathilde n'est pas au bout de ses surprises. Le vendeur pourrait bien décider à la dernière minute de conserver les lots les plus importants. « Dans chaque collection, dans chaque succession, il y a des choses, si on n’est pas prêt à s'en séparer car il y a trop de sentiments, il vaut mieux ne pas le faire ».

Michaël Ganne et Julie Carpentier, des experts en vin, vont diriger en Suisse une vente aux enchères de vins rares avec l’un des grands crus de Bourgogne : la Romanée. « Il a cette particularité d'être exceptionnellement petit, les vignes sont plantées sur 85 ares, raconte Julie. C'est un petit cru par la taille mais immense par sa renommée ». Ce sont près de 2000 bouteilles de ce grand cru, datées de 1862 à 2005 que se voient confier les experts en vin. Dans une débauche de moyens techniques, il faudra pour le duo assurer une vente 2.0 retransmise en direct à Singapour et à Hong Kong pour espérer séduire la clientèle internationale.

Les collectionneurs passionnés, Elsa Gody, en a fait son quotidien. L’étude de Chartres est connue dans le monde entier pour une spécialité originale, les poupées. Pour la première fois, la jeune femme va tenir seule le marteau pour une grande vente de 500 poupées. Marc, va lui confier un précieux trésor : six poupées précieusement emballées. Elles appartenaient à sa mère, Paulette, aujourd'hui décédée. « Moi, j'ai le trésor de guerre de la maman de Marc. J'ai les plus beaux moments de la maman de Marc et je me retrouve dépositaire de ces lots-là ». Parmi ces demoiselles de porcelaine, l'une intrigue particulièrement Elsa. Impossible pour elle de l'identifier. La jeune femme va tout faire pour lever le mystère de cette poupée avant la vente.

Léonard Pomez, un commissaire-priseur de Troyes poursuit sa quête de lots pour sa vente autour d'objets populaires des années 60-70. Fils et petit-fils de commissaires-priseurs, il souhaite moderniser l'hôtel des ventes familial quitte à bouleverser les habitudes de son père. Après les guitares et les BD, il doit dénicher de nouvelles pépites. « Il faut être curieux et ne pas s'enfermer dans un domaine. Un petit peu à l'image du caméléon, un commissaire-priseur doit se fondre dans l'univers des collectionneurs ». Léonard va faire la rencontre d'un grand enfant de 70 ans collectionneur de manèges et jeux de bistrot et il n'hésitera pas à sillonner la France pour trouver la locomotive qui tirera sa vente.