“20h30, le samedi” : « Les vies englouties du Titanic », ce 12 novembre 2022 sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Ce 12 novembre 2022, “20h30 le samedi” raconte les vies englouties du Titanic.

Actu > Les vies englouties du Titanic

Cela fait cent-dix ans que le fleuron de la compagnie maritime britannique White Star Line a sombré dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord… et l’épave du Titanic continue de fasciner.

Le 15 avril 1912, la coque de l’énorme paquebot se scinde en deux, à la suite d’une collision avec un iceberg, et emporte au fond de l’océan plus de 1 500 personnes. Autant d’histoires et de destins engloutis, jusqu’à ce que les premières expéditions, en 1987, remontent petit à petit à la surface des trésors.

Plus de 5 000 objets ont été récupérés sur l’épave, et une cinquantaine d’entre eux ont été prêtés exceptionnellement à la Cité de la Mer à Cherbourg, jusqu’au printemps 2023, là où le paquebot avait fait son avant-dernière escale…

Bonus > Les scènes coupées de "Titanic"

Quelques scènes du film Titanic, de James Cameron, sorti en 1997, qui n’ont pas été retenues au montage...