“13h15, le samedi” : « Iran : la révolution en marche » ce 26 novembre 2022 sur France 2

A découvrir ce 26 novembre 2022 dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Iran : la révolution en marche », un document signé Maxime Béneteau, David Geoffrion et Fabien Lasserre.

Le mouvement de contestation qui secoue l’Iran depuis plus de deux mois, est en train de devenir historique. Il s’est étendu depuis Téhéran, la capitale, à l’ensemble du pays et à toutes les catégories de la population.

En première ligne, les femmes avec un slogan : « Femme, vie, liberté ». Puis les hommes les ont suivis. Rejoints enfin, par les jeunes, voire très jeunes. Avec un espoir : la fin du régime clérical, tenu par les Mollahs depuis 1979.

Pas de presse étrangère sur place, pas non plus de presse iranienne libre : les réseaux sociaux s’y sont substitués. Les images sont crues, sans filtres et les vidéos prises par les habitants qui témoignent de la répression sont parfois insoutenables et nous racontent cette révolution à huis clos.