“20h30, le samedi” : « Audrey Hepburn, Anne Frank et l’ombre de l’Histoire », ce 26 novembre 2022 sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Ce 26 novembre 2022, “20h30 le samedi” raconte comment les destins d’Audrey Hepburn et d'Anne Frank se sont entremêlés...

Le jour où > Les destins mêlés d’Audrey Hepburn et d’Anne Frank

En 1953, l’actrice britannique Audrey Hepburn (1929-1993) remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Vacances romaines, réalisé par William Wyler, avec pour partenaire Gregory Peck. Elle a 24 ans et c’est le début d’une immense carrière. Son nom devient synonyme de chic et d’élégance. Pourtant, derrière le glamour hollywoodien, la comédienne cache un traumatisme, celui de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, la future actrice a 10 ans. Elle vient d’arriver à Amsterdam, aux Pays-Bas, tout comme Anne Frank qui a le même âge. Leurs destins vont se mêler d’une façon assez étonnante. Et Audrey Hepburn sera une des premières lectrices au monde du Journal d’Anne Frank.

“20h30, le samedi” raconte comment elle a été marquée par l’ombre d’Anne Frank.

Actu > L’histoire cachée d’Hugues Aufray

L’auteur-compositeur-interprète français a lui aussi été marqué par la Deuxième Guerre mondiale et ses atrocités. Dans sa chanson Petit Simon, il a caché des indices d’un épisode qui l’a marqué au fer rouge. En 1940, Hugues, 11 ans, est en zone libre avec sa mère tandis que son père est en Espagne. En bravant tous les risques, sa mère va faire acte de résistance et accepter de cacher chez eux un juif alsacien...

Bonus > "Bella ciao", un chant de révolte

La chanson Bella ciao est devenue en Iran un des symboles de la révolution en cours. Sur les réseaux sociaux circulent de multiples reprises en langue farsi par des Iraniennes en lutte. A l’origine de cette chanson, c’était déjà une lutte de femmes, celle des ouvrières italiennes dans les rizières au début du XXe siècle...