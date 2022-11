“Télématin” jeudi 1er décembre 2022 : les invités de Julia Vignali & Jean-Baptiste Marteau sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Julia Vignali et Jean-Baptiste Marteau jeudi 1er décembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 1er décembre 2022 :

07:15 Jean-Baptiste Marteau et Julia Vignali recevront Pascale Hébel, directrice du département consommation au CREDOC.

07:40 Les 4 vérités : Jean-Baptiste Marteau recevra Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre.

08:15 Julia Vignali recevra Camille Spire, présidente de l'association AIDES.

09:00 Jean-Baptiste Marteau et Julia Vignali recevront Claudio Capéo, chanteur.