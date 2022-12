“Grands Reportages” « Danger : les arnaques au bout du fil », dimanche 4 décembre 2022 sur TF1

DImanche 4 décembre 2022 à 13:40, TF1 diffusera dans “Grands Reportages” le reportage « Danger : les arnaques au bout du fil » réalisé par Michel Guetienne.

Rénovation énergétique, panneaux solaires, forfait internet, compte de formation CPF, magasins de meubles éphémères… Chaque jour, nous sommes harcelés par des centres d’appels prêts à tout pour nous convaincre de mettre la main au portefeuille… et parfois pour nous arnaquer ! Pendant plusieurs mois, “Grands Reportages” a suivi le combat de Français qui se sont fait escroquer et tentent d’obtenir justice. Vont-ils réussir à récupérer les milliers d’euros qu’ils ont perdus, parfois en un seul coup de fil ?

Comme de nombreux français, Karine et Stéphane ont été victimes d’un magasin de meubles éphémère près de Clermont-Ferrand. Il y a quelques mois, un homme les contacte sur leur téléphone fixe. Il leur promet des cadeaux, notamment des bouteilles de vin. Pour venir les récupérer, ils doivent se rendre dans un entrepôt, situé dans une zone commerciale. Une fois sur place, le couple se laisse convaincre d’acheter à prix d’or deux canapés. Selon les vendeurs, des références en matière de confort et de qualité. Mais très vite, c’est la douche froide. Le mobilier s’avère être du matériel bas de gamme, défectueux et les cadeaux ne valent rien. “C’est de la pacotille, c’est de l’escroquerie ! Ça ne vaut pas 5000 euros ça !”, s’insurge Karine. Le couple a été victime d’une arnaque bien rodée et veut retrouver les escrocs… qui s’avèrent insaisissables.

Avec l’explosion des prix de l’énergie, les Français se ruent de nouveau sur le photovoltaïque. Promesse d’une électricité bon marché, les panneaux solaires font rêver, mais là encore, gare aux nombreuses escroqueries téléphoniques ! Près de Tarbes, Marie et Dominique, retraités, ont perdu près de 50 000 euros dans une vaste escroquerie aux panneaux solaires. “Ça a changé toute notre retraite, on aurait pu faire des voyages, on se sent coupable d’avoir été faible, on s’est fait avoir tous les deux”, déplore Dominique. Pire encore, Dominique a incité son fils à faire la même opération. Résultat…il ne peut plus payer le crédit de sa maison. Alors avec leur avocat, ils tentent de faire condamner l’installateur qui les a démarchés et la banque qui a financé le crédit.

Enfin, à Bordeaux, Thierry, demandeur d’emploi, a cédé aux avances d’un téléconseiller qui l’a appelé pour lui proposer une formation intégralement financée par l’État. Mais l’escroc a pris le contrôle de son compte CPF et ses 1600 euros de droits lui ont été dérobés, alors même que Thierry n’a effectué aucune formation. Révolté par cette découverte, Thierry va tout faire pour retrouver ses droits CPF et va mener l’enquête sur internet mais aussi dans les bureaux de ceux qui l’ont escroqué. “Pour moi, c’est une catastrophe parce que je vais être au chômage pendant la durée de la procédure et ça je ne peux pas me le permettre”, explique Thierry. Entre menaces et tentative de soudoiement, ses recherches vont prendre une drôle de tournure…