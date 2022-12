“Télématin” samedi 3 décembre 2022 : les invités de Damien Thévenot et Maya Lauqué sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué samedi 3 décembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 26 novembre 2022 :

07:15 Damien Thévenot et Maya Lauqué recevront reçoivent Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM-Téléthon.

07:40 Les 4 vérités : Jeff Wittenberg recevra Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées.

08:15 Maya Lauqué recevra Anaïs Langlais, maman de Jules.

09:00 Damien Thévenot et Maya Lauqué seront avec Pascal Obispo, en duplex depuis Lège-Cap Ferret.