“Reportages découverte” : « Villages d’exception pour artisans d’exception » samedi 10 décembre 2022 sur TF1

Samedi 10 décembre 2022 à 14:50, TF1 vous proposera de découvrir dans “Reportages découverte” « Villages d’exception pour artisans d’exception » réalisé par Valérie Rouvière.

Ce sont des villages ou de petites villes dont le nom est immédiatement associé à un art ou un savoir-faire unique. De petites communes françaises parfois connues dans le monde entier. Thiers pour ses couteaux, Mirecourt pour ses luthiers ou encore Saint-Louis pour son cristal, sont devenues les capitales mondiales de leur artisanat d’exception. Ces petites villes abritent des trésors inestimables. Mais, pour garder leur rang, des artisans exceptionnels travaillent, se battent et innovent sans cesse.

Pendant près d’un an, une équipe de “Reportages découverte” a suivi des artisans prêts à relever tous les défis…au nom de leur village.

Thiers, dans le Puy de Dôme, produit 80% des couteaux français. Manu Laplace est l’un des plus célèbres d’entre eux. Coutelier depuis 5 générations, il s’est lancé dans un projet complètement fou : confectionner un prestigieux coffret de 8 couteaux à l’occasion de la Coupe du Monde de football. Des lames en damas, des manches incrustés de matériaux précieux qui rappellent chacun l’un des stades, un coffret en bois précieux… Prix de ces couteaux haut de gamme : 200 000 euros. Manu a passé plus de 6 mois à les fabriquer et a investi 50 000 euros. Pourtant, il n’a aucune garantie de les vendre. Car ils sont destinés à un client très particulier : l’émir du Qatar. Pour le rencontrer, direction Doha, lors d’un salon de fauconnerie, une tradition du pays. Manu va tout faire pour croiser l’Emir, et le convaincre de lui acheter ses couteaux uniques.

Mirecourt, un village niché au cœur des Vosges, perpétue une tradition de plus d’un siècle : la lutherie. Cette commune de 7000 habitants fabrique la crème des instruments à cordes : violons, violoncelles et contrebasses seront ensuite utilisés par les plus grands solistes de la planète. Une tradition d’excellence rapportée au XVIème siècle par les ducs de Lorraine de leurs voyages en Italie et que perpétue encore une dizaine d’artisans. Parmi eux, Yves-Antoine Gachet. Il y a quelques mois, un collectionneur lui a confié une contrebasse extraordinaire : une pièce de collection de 1820 retrouvée dans un grenier. Mais l’instrument est en piteux état. Yves-Antoine va passer plusieurs mois à le rénover, mais pas question de le dénaturer. Cet instrument exceptionnel est estimé à plus de 20 000 euros.

Si beaucoup connaissent le cristal Saint-Louis, rares sont ceux qui connaissent le village éponyme. C’est ici, au cœur de l’Alsace, que sont produits depuis le Moyen-Age des objets en cristal qui incarnent à eux seuls, le luxe à la française. Erven Mazière y est employé depuis 25 ans. Il est l’un des souffleurs de verre les plus réputés du pays. Il a même été sacré meilleur ouvrier de France. Cette fois, il s’attaque à une création exceptionnelle. Un lustre arlequin comportant 36 lumières et des centaines de pièces faites à la main. Vendu 80 000 euros, il sera l’une des pièces maîtresses du salon du design de Milan.

A Montbrison, dans la Loire, Mathieu Tournaire est l’héritier d’une tradition familiale. Il a repris la joaillerie de son père Philippe qui a créé l’atelier il y a un demi-siècle. Aujourd’hui, avec son style de bijoux inimitables, la maison Tournaire est devenue une institution et d’autres joailliers sont venus s’installer dans la région. Cette fois, Mathieu doit réaliser une bague exceptionnelle : or, diamant, saphir, l’un des bijoux les plus prestigieux qu’il ait jamais conçu.

Ces artisans d’exception sont fiers de perpétuer une tradition séculaire qui n’est pas près de s’éteindre.