“13h15, le samedi” : « Bondy, capitale du foot » ce 10 décembre 2022 sur France 2

Ce 10 décembre 2022, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document inédit « Bondy, capitale du foot ».

Les petits footballeurs de Bondy, en région parisienne, rêvent de marcher sur les traces de leurs aînés qui brillent sur les pelouses du monde entier. Portraits.

Alors que les supporteurs français espèrent une troisième étoile sur le maillot de l’équipe de France, le magazine “13h15, le samedi” est allé à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la rencontre de ces footballeurs en herbe qui marchent dans les pas de leurs idoles…

Kylian Mbappé, William Saliba et Randal Kolo Muani sont nés dans cette commune de la région Ile-de-France, premier vivier mondial de joueurs professionnels au monde, avec les faubourgs de Sao Paulo et de Barcelone. Bondy, capitale du foot et du rêve…

Comme des centaines de gamins, le champion du monde 2018, en train d’écrire sa légende sur les pelouses du Qatar, est passé entre les mains d’Antonio Ricardo, entraîneur de l’AS Bondy, découvreur de talents, inspirateur des petits Bondynois…

Ainsi Zack, 14 ans, déjà repéré par plusieurs grands clubs, et Majda, qui ne vit elle aussi que pour le football. Comment ceux qui rêvent de briller regardent-ils les exploits de leurs aînés ? Le football : machine à rêves ou à illusions ?

Portraits signés Thibaut Payre, Laura Damase, Vincent Martin et Julien Viala.