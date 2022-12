“Télématin” jeudi 22 décembre 2022 : les invités de Maud Descamps & Jean-Baptiste Marteau sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Maud Descamps & Jean-Baptiste Marteau mardi 20 décembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Cette semaine, l'émission est présentée par Maud Descamps & Jean-Baptiste Marteau.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 22 décembre 2022 :

07:40 Les 4 vérités : Jean-Baptiste Marteau recevra Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

08:15 Maud Descamps recevra Diego Buñuel, journaliste - réalisateur.

09:00 Maud Descamps et Jean-Baptiste Marteau recevront Mathilde Seigner, pour le film « Choeur de Rockers » qui sort au cinéma le 28 décembre prochain.