“Reportages découverte” « Jouets : le rush » samedi 24 décembre 2022 sur TF1

Samedi 24 décembre 2022 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de suivre un numéro inédit de “Reportages découverte” dans lequel sera diffusé « Jouets : le rush » réalisé par Jessica Lapize.

Ouvrir les cadeaux de Noël sous le sapin… Pour les enfants, c’est un moment magique et éphémère. Mais pour les professionnels que nous avons suivis, c’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail ! L’année dernière, plus de 3,7 milliards d’euros de jouets se sont vendus dans l’Hexagone, dont plus de la moitié entre octobre et décembre. Un record après la crise sanitaire…

“Reportages découverte” vous emmène dans les coulisses des enseignes spécialisées, des grandes marques du jouet ou encore des douanes, avec les petites mains du père Noël…

Dès le mois de janvier, les grandes surfaces du jouet se démènent pour trouver et négocier les jouets qu’elles vendront à la fin de l’année. Thierry, 47 ans, est responsable des achats pour le leader du marché, 350 magasins en France : “La nouveauté, c'est le moteur de la croissance du jouet. Il faut avoir sans cesse de nouveaux produits, à peu près 30 % par an”. Poupées, pâte à modeler, jouets made in France… Ce fin connaisseur du marché tente chaque année de flairer les bonnes idées…mais la concurrence est rude.

A la Roche-sur-Yon, Jimmy, ingénieur dans le nautisme, a inventé un jeu de construction pour ses filles, un peu par hasard. Trois ans plus tard, avec deux amis, il s’est lancé le pari fou de le commercialiser pour Noël, dans les petites boutiques et les grands magasins. Mais le trio est parfaitement novice et le pari loin d’être gagné sur un marché très concurrentiel : “On essaye de rester positifs et enthousiastes mais il y a un gros risque qu’à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, on n'existe plus.” Mais Jimmy et ses associés vont se battre pour que ce nouveau jeu 100% made in France se fasse une place dans cette jungle du jouet.

Alors que plus de 70% des jouets vendus à Noël sont fabriqués en Chine, comment s’assurer que ceux qui arrivent au pied de nos sapins soient sans danger pour nos petites têtes blondes ? Dans les usines et les ateliers de fabrication de Shantou, “Reportages découverte” a suivi Dou, inspecteur qualité pour de grandes marques. “Lors d’une inspection sur des voitures en plastique, on a identifié des bords tranchants sur les produits. Comme c’est très grave, on a tout de suite informé le client et les fournisseurs ont dû jeter quelques milliers de jouets”, explique-t-il.

Enfin, chaque jour, 3000 colis sont considérés comme égarés par la Poste. Quand il n’y a plus aucun espoir de retrouver la trace du destinataire, les jouets non réclamés trouvent une seconde vie lors d’une vente aux enchères exceptionnelle, dont les bénéfices sont reversés à une association. “Reportages découverte” a suivi Juliette, la commissaire-priseuse qui l’organise : “Ce que j’aime dans cette vente, c’est de se sentir dans la réserve du père Noël”.

Si le Noël de nos enfants est réussi cette année, ce sera en grande partie grâce à eux !