“Grands Reportages” : « Changement de propriétaires » saison 2, samedi 7 janvier 2023 sur TF1

Samedi 7 janvier 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera voir dans “Grands Reportages” le 1er épisode de la 2ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisé par Andreïa de Araujo et Stéphanie Bergeron.

Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Elles sont les témoins de nos vies. Alors quand vient le moment de vendre ou d’acheter, c’est plus qu’un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c’est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées.

Pendant plus d’un an nous les équipes de “Grands Reportages” ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent. Pour les uns c’est une page qui se tourne, pour les autres l’espoir d’un avenir meilleur. Lors de cette série de 4 épisodes de 60 minutes, nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer.

Dans ce premier épisode :

Dans la région de Châteauroux, Virginie a un tout autre rêve : racheter la maison dans laquelle elle a passé son enfance. Le lot comprend la maison mais aussi une usine mitoyenne, une fabrique de porcelaine qui a fait la renommée du village et dans laquelle Virginie jouait quand elle était enfant : « Ça fait tellement longtemps que je suis pas rentrée la dedans on va replonger dans les souvenirs ». Prix de l’ensemble : 200 000 euros et de gros travaux à prévoir. Elle se donne quelques jours de réflexion avant de se lancer dans l’aventure : son émotion sera-t-elle plus forte que sa raison ? La vente de son pavillon ne suffit pas et elle doit aussi faire un prêt bancaire.

A quelques kilomètres de Nantes, le destin de la ferme de Didier, c’est celui des exploitations qui peinent à trouver de jeunes agriculteurs pour assurer la relève. Il y a quelques semaines il l'a peut-être trouvé : « C’est une jeune fille. Elle est toujours souriante, ça attire, elle s'est intéressée à ce que je lui dis ». A à peine 30 ans, Morgane, ingénieure agronome a décidé de réaliser son rêve : devenir fermière. Mais elle a tout à apprendre. « Didier m'a montré le bâtiment, les vaches, les prairies, et je me suis dit cette ferme elle coche beaucoup de critères en fait ». Avant la transaction Morgane et Didier se sont mis d’accord : pendant une année entière, il va lui transmettre tous les secrets de son métier d’éleveur. Mais acquérir une ferme a un coût…et ce matin Morgane a un rendez-vous très important à la banque : « en terme de financement de prêt bancaire on a besoin de 215 000-220 000 euros ». Dans deux mois elle aura une réponse de la banque ...son avenir en dépend.

En Baie de Somme, le Crotoy est réputé pour ses vieilles maisons. Dans une des petites ruelles du centre, une bâtisse à colombage dénote dans le tableau. Elle est presque en ruine. Le maire veut s’en débarrasser. Il va utiliser un moyen de vente original : la vente sous enveloppe fermée. L’annonce de la vente par la mairie est une aubaine pour Elvire : « Dès que j'ai vu la photo j'ai beaucoup aimé son côté colombage...et après quelques jours j'ai pris rendez-vous avec la mairie pour la visiter et là je l'ai su direct que je la voulais ». Mais Il y a un obstacle à franchir. Celui ou celle qui propose le plus gros montant et les meilleures garanties remportera le morceau. Un prix plancher a été fixé à 35 000 euros.

Enfin, dans la banlieue toulousaine, Julie et Thomas sont passionnés de vieilles pierres. Ils rêvent de s'offrir un château pour y habiter mais aussi pour en faire leur outil de travail. Ils veulent organiser des évènements et des grands mariages. En 2 ans de recherches ils ont déjà fait plus de 40 visites. Il y a un mois, Thomas est tombé sur un château du 18ème siècle, abandonné au milieu des champs. Julie et Thomas aimeraient signer le compromis de vente rapidement. Alors ils décident de mettre leur maison en vente pour avoir un apport personnel.