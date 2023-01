“Grands reportages” « Nouvelle vie : la quête du bonheur » samedi 7 janvier 2023 sur TF1 (vidéo)

Samedi 7 janvier 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera voir ou de revoir dans “Grands Reportages” « Nouvelle vie : la quête du bonheur » réalisé par Anastasia Sampsidis.

Tout quitter pour la promesse d’une vie meilleure, c’est le pari que font de plus en plus de Français. Pour certains, le confinement a été un déclic, pour d’autres, changer de vie est une décision murement réfléchie. Pendant un an, une équipe de “Grands Reportages” a suivi des déçus de la ville : ceux qui s’apprêtent à plier bagage en quête d’espace, de nature et surtout d’une vie plus calme en famille. Mais avant de goûter aux joies d’une vie au vert, le chemin est long et souvent pavé de sacrifices.

Virginie, Cédric et leurs deux fils vont traverser toute la France, de la Seine-et-Marne à la Provence pour une vie au calme. Après 10 ans de réflexion, ils franchissent enfin le cap, non sans une certaine crainte « Je vis ici depuis que j’ai 18 mois, c’est un peu un déracinement quelque part. C’est comme si je quittais un pays. Je pars d’une région qui est à l’opposé de là où je vais ». Cédric télétravaillera et devra quitter le domicile familial plusieurs jours par semaine pour se rendre au bureau. Un sacrifice nécessaire pour s’offrir cette vie dans le Var avec une grande maison, une piscine et une vue sur les massifs.

Virginie, quant à elle, est couturière. Elle repart à zéro en lançant ses ateliers de couture dans une région où elle ne connaît absolument personne. Le temps des travaux de son atelier, elle aura 1 mois pour se faire connaître auprès des Varois et se créer un nouveau réseau.

Dans la banlieue de Nîmes, Mickael, entrepreneur maçon, travaille tellement sur ses chantiers qu’il n’est quasiment plus jamais chez lui « je ne vois plus mes enfants grandir, c’est terrible. Si je continue à ce rythme, ma femme va divorcer !! ». Il a donc décidé de prendre une décision radicale. Avec sa femme Lucie, et leurs deux enfants, ils quittent tout pour se reconvertir : ils vendent leur maison, leur société de maçonnerie pour racheter un camping en plein cœur de la Drôme. « Nous les vacances d’été c’est fini, on en aura plus jusqu’à la retraite je pense ! ». C’est un drôle de pari pour ce couple qui ne connaît ni le métier, ni la région. En reprenant ce camping à quelques mois de la saison d’été, leur initiation au métier se fera sur les chapeaux de roue ! « Au camping, la vie de famille c’est compliqué. Je pensais qu’on arriverait à prendre un peu plus de moments quand même tous les 4 mais on n’a pas une minute. On se rattrapera pendant l’hiver ! ».

A seulement 27 ans, Aurélie a déjà pris la plus grosse décision de sa vie. Elle tire un trait sur 6 ans de carrière dans la mode et une vie citadine trépidante à Lyon. Avec son compagnon Bastien, ils vont s’installer en plein cœur de la campagne auvergnate, loin de tout, pour réaliser le souhait d’Aurélie : reprendre la pâtisserie familiale avant qu’un inconnu ne la rachète. « Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça, c’est quand même une pâtisserie familiale depuis 1930 ! Et puis surtout, je vais retrouver un métier qui a un peu plus de sens pour moi que la mode. » Mais Aurélie n’a aucune expérience dans la pâtisserie ! Elle va devoir se former pour être à la hauteur de son père. Elle vient justement de décrocher un stage auprès du champion du monde de pâtisserie. Forte de ce savoir-faire, la jeune femme va vouloir apporter une touche de modernité dans le village « Avec mes pommes trompe l’œil, je veux montrer que c’est moi maintenant qui suis là », annonce Aurélie. Et son père de lui répondre : « mais nous sommes à la campagne ici ! ». Alors avec ses gourmandises originales, parviendra-t-elle à séduire les clients habitués aux pâtisseries traditionnelles ?

Pour démarrer une nouvelle vie, Stéphane, Stéphanie et leurs enfants ont choisi leur destination de vacances préférée : le Lot. Ce couple, qui se croise à peine la semaine, a besoin de changer d’air, pour mieux se retrouver en province « voilà mon quotidien : 45 min de voiture dans les bouchons 2 fois par jours ! Je pars à 7h le matin alors qu’il fait encore nuit et quand je rentre le soir, ma fille est déjà au lit. J’arrive juste pour le bisou du soir ». Pour réaliser leur rêve et lever le pied dans le Lot, la famille va devoir faire des sacrifices et vivre des moments difficiles : elle sera séparée pendant 5 mois car Stéphanie a trouvé un nouvel emploi près de Cahors, une opportunité qu’elle doit saisir rapidement. Elle partira d’abord seule, le temps que les enfants terminent l’année scolaire et que sa période d’essai soit validée. « Les quitter c’est ce qui est le plus difficile. D’être toute seule, sans connaître personne, sans avoir ma famille, mes enfants… ça va être compliqué mais le jeu en vaut la chandelle ». Pour commencer leur nouvelle vie tous réunis, ils devront trouver leur nouvelle maison avant les grandes vacances. Leur premier critère de recherche : une vue à couper le souffle…