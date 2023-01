“13h15, le dimanche” : Pyrénées : des ours et des hommes, ce 8 janvier 2023 sur France 2

Ce 8 janvier 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « Pyrénées : des ours et des hommes », un reportage signé Patrice Brugère, David Geoffrion, Fred Capron et Sarah Jung.

Les ours ont failli disparaître définitivement des Pyrénées, mais aujourd’hui, la population des plantigrades se développe. Une présence pas toujours bien vécue, notamment par les éleveurs… Direction les Pyrénées sur les traces d’un animal légendaire : l’ours brun qui peuple le massif depuis des siècles. Leur nombre a cependant doucement décliné au fil du temps et des activités de l’homme. Au début des années 1980, ils n'étaient plus qu’une petite dizaine… En 2004, la mort de Cannelle, la dernière femelle "de souche pyrénéenne", tuée par un chasseur, a relancé le débat sur l’ours en France et sa réintroduction. Aujourd’hui, la présence du plantigrade semble assurée. Ils sont au moins soixante-dix dans les seules Pyrénées françaises. “13h15, le dimanche” est allé à la rencontre des "pro-ours" et des "anti-ours" dans les différentes vallées du massif pour recueillir les arguments des deux camps. Claire a fait le choix de cette montagne où elle cultive un certain art de vivre, en famille, avec son troupeau de brebis. Elle vit de la vente de ses fromages et s’accommode plutôt bien de la présence de l’ours…

