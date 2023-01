Soirée spéciale "Santé en France : l'état d'urgence ?" sur France 2 le 31 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée événement en direct consacrée au système de santé français, face aux crises successives qui touchent les Français et les soignants.

Pour éclairer cette situation et comprendre l’urgence des défis, Léa Salamé et Michel Cymes présenteront "Santé en France : l'état d'urgence ?", une grande émission de service public qui ira à la rencontre des Français et des acteurs de la santé dans les différents territoires.

Toute la journée, une mobilisation des antennes de France Télévisions accompagnera cette soirée : dans les magazines, sur les plateformes et les réseaux sociaux de France Télévisions qui relaieront cette soirée événement.

Ce prime exceptionnel sur France 2 présenté par Léa Salamé et Michel Cymes sera composé d’un documentaire et d’un débat.

Le docmentaire

Ce film de 90 minutes a été tourné pendant 5 jours dans toute la France, au plus près des Français, des patients et des soignants. Pendant ces 5 jours des enfants vont naître, des hommes et des femmes vont être soignés grâce à ceux qui consacrent leur vie à sauver la nôtre, au cœur d’un système de santé aujourd’hui en proie à une crise sans précèdent.

Il y a trois ans, les Français applaudissaient à leur fenêtre tous les soignants. Ce système de santé était encore désigné comme le meilleur au monde. Depuis, un grand nombre de patients, d’aides-soignants, d’infirmières et de médecins le décrivent comme un champ de ruines.

Qu’en est-il vraiment ? Notre santé est-elle aujourd’hui en danger ?

Le débat

Ce film sera suivi d’un débat animé par Léa Salamé et Michel Cymes avec en plateau les témoins du film mais aussi des patients, des soignants et des responsables politiques.

Cette soirée exceptionnelle raconte cette crise de l’intérieur, au plus près des patients et des soignants, pour poser enfin le diagnostic de notre santé en France.

En troisième partie de soirée

Rediffusion du documenaire « Pronostic vital » à 23:40.

La réanimation est le service qui accueille les malades en ur­gence vitale.

Pendant six mois, ce film montre le parcours de ces patients en état critique dès leur arrivée dans le service. Certains en ressortiront. D’autres pas. À travers ces histoires, nous découvrons l’engagement des médecins, des in­firmières, des aides-soignantes et de la psychologue. Ils accompagnent les malades mais aussi leurs familles en situation de grande fragilité émotionnelle.