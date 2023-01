"Grands Reportages" : 2ème partie de « Changement de propriétaires » samedi 14 janvier 2023 sur TF1

Samedi 14 janvier 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera voir dans “Grands Reportages” le 2ème épisode de la 2ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisé par Andreïa de Araujo et Stéphanie Bergeron.

Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Elles sont les témoins de nos vies. Alors quand vient le moment de vendre ou d’acheter, c’est plus qu’un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c’est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées.

Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent. Pour les uns c’est une page qui se tourne, pour les autres l’espoir d’un avenir meilleur. Lors de cette série de 4 épisodes de 60 minutes, nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer.

Dans ce deuxième épisode :

Anaïs a 30 ans. Elle a emménagé à Paris en 2016 dans un studio de 20 mètres carrés. Malgré tous ses efforts de rangement il est devenu trop petit : « Je ne supporte plus mon appart. Je me cogne partout, je ne peux rien ranger et puis j’ai envie d’avoir un intérieur beaucoup plus confortable et plus un appartement d’étudiante ». Anais a un salaire confortable de directrice logistique et pour la première fois de sa vie elle veut devenir propriétaire. Mais Paris est la ville la plus chère de France. Plus 10 000 euros au m2. « Là il y a un appartement sur l’avenue, un 31 m2, à 390 000 euros ! Comment font les gens pour acheter ? ». Sans apport personnel, les banques ne prêterons pas suffisamment à Anais pour acheter l’appartement de ses rêves. Alors elle va faire appel à une start-up qui pourrait lui proposer un montage avantageux. En échange d’un apport, la société détiendrait une partie de l’appartement et deviendrait « co-propriétaire dormant » : « Effectivement ils détiennent un pourcentage de mon appartement mais ils n’ont aucun droit sur mon appartement. C’est vraiment chez moi. Le jour où je le revendrai, je leur reverserai une partie. Là j’ai quand même une petite lueur d’espoir de trouver le bien que je recherche et d’être propriétaire ».

Morgane, elle, a décidé de racheter la ferme de Didier. 80 vaches, 80 hectares. Elle a pris un risque important en s'investissant autant sans savoir si elle obtiendrait son prêt de 200 000 euros. Après un an d'effort et d'attente elle va enfin connaître la réponse de sa banque. Mais un autre problème se pose : « le salarié qui travaillait sur cette ferme depuis 20 ans, a un problème de santé et je ne vais pas pouvoir travailler avec lui comme convenu. » Morgane va devoir gérer seule là, et elle va vite réaliser que c’est invivable…

Damien est un ancien directeur commercial en pleine reconversion. Il a décidé il y a un an de devenir boulanger. Après avoir obtenu son CAP il est à la recherche d’un commerce à acheter. Il a peut-être trouvé la perle rare à Voussac dans l’Allier. La famille va donc devoir quitter Paris. « J’ai trouvé cette boulangerie. Elle est 4 fois moins chère qu’en région parisienne et elle est tout équipée. Voussac est un village de 500 habitants où il n’y a plus de boulanger depuis 2 ans. J’espère que ça fonctionnera, que je serai bien accueilli, que ce que je ferai correspondra à ce que veulent les gens aussi ». Damien est décidé, il va tenter l’aventure mais il n’est pas au bout de ses surprises.

Jean-Philippe et Mireille, sont propriétaires d’un restaurant, « la cabane à Joe » dans les Alpes du sud. Perché à plus de 2000 m d’altitude c’est une institution dans la petite station de Sauze. Il y a quelques mois ils ont décidé de vendre le chalet. Les biens à vendre dans des lieux convoités sont rares. Et Ils ne restent jamais longtemps sur le marché. Laurent et Marie habitent à plus de 900km de là, à Mouscron en Belgique. Mais ils veulent changer de vie. Laurent est directeur d'une maison de retraite et Marie est aide-soignante. Ils rêvent de nature et de grands espaces « C’est un coup de chance, je suis tombé sur l’annonce par hasard. Et j’ai dit mais c'est ce que je veux depuis mes 18-20 ans. Et c’est à vendre ! Un truc comme ça, ça se vend en général très rarement ». Ils ont donc décidé de se rendre à Sauze pour visiter le restaurant d’altitude et faire une offre. Mais vivre isolé dans un chalet d’altitude, et devenir restaurateur du jour au lendemain n’est pas donné à tout le monde.