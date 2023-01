Dimanche 15 janvier 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de suivre dans "Reportages découverte" le deuxième épisode de la série inédite « Disparues de l’Yonne, autopsie d’un scandale » réalisé par Michelle Fines et Daniele Vella.

On l’appelle « l’affaire des disparues de l’Yonne » ou « l’affaire Emile Louis ». C’est l’une des plus grandes affaires judiciaires que la France ait connues. Une saga avec de multiples rebondissements à laquelle “Reportages découverte” consacre trois épisodes.

Grace à des interviews exclusives, des archives et des reconstitutions, les équipes de "Reportages découverte" ont pu reconstituer ce fait divers hors du commun et en relever de nombreuses zones d’ombres.

Episode 2 Le combat d'un lanceur d'alerte

Ce deuxième volet raconte un étonnant jeu du chat et de la souris, grandeur nature, entre un tueur en série et ceux qui le poursuivent.

En 1997 l’enquête sur Émile Louis, enterrée par le Parquet d’Auxerre treize ans plus tôt, repart, grâce aux efforts conjugués d’un lanceur d’alerte et de l’émission Perdu de Vue sur TF1.

Le programme réussit à retrouver la trace de Christian Jambert, le gendarme qui avait soupçonné Émile Louis, le chauffeur de bus, d’être à l’origine de la disparition de plusieurs jeunes filles en 1981. Pour la première et seule fois de sa vie, il parle publiquement.

À l’autre bout de la France, un homme écoute attentivement l’interview de Christian Jambert et les révélations de « Perdu de Vue » : Émile Louis en personne, qui coule une retraite paisible dans le sud de la France. Des journalistes le contactent et il leur répond tranquillement pour clamer son innocence.

Émile Louis sera le seul tueur en série français à donner des interviews télévisées…car il se croit invincible.

La justice a ouvert une nouvelle enquête mais elle bute sur un problème de taille : 25 ans après les meurtres des disparues les faits sont prescrits. En théorie, Émile Louis ne peut plus être poursuivi.

Pierre Monnoir, le lanceur d’alerte, a fait de cette affaire le combat de sa vie : « Plein de gens ont été contre moi. On a essayé de me faire passer pour un parano, pour un simple d'esprit, un fêlé, ... Des disparitions, c'est pas possible, ça n’existe pas dans l'Yonne, c'est pas vrai… »

Le premier à le croire est un journaliste débutant, Stéphane Munka. En suivant les indications de Pierre Monnoir il découvre « une affaire complètement dingue », et parvient avec beaucoup de difficultés à retrouver la trace du premier enquêteur, le gendarme Christian Jambert : « Jambert se rend bien compte qu’Émile Louis est partout, dès le début, il y a ce qu'on appelle un faisceau de présomptions, un truc énorme ». Corinne Herrmann, qui n’est pas encore à l’époque la célèbre avocate spécialiste des tueurs en série mais une simple juriste dans le cabinet qui représente les familles de disparues, rencontrera une fois Jambert : « Il me dit petite, lâche rien, c’est lui, il n’y a pas de souci. Il faut aller plus loin. C’est lui, il n’y a pas de doute. »

L’émission « Perdu de Vue » oblige la justice à aller plus loin et à ouvrir une enquête. Elle sera confiée notamment à Éric Barou, gendarme à la Section de recherches de Paris : « On s’est donné à fond. Avec Émile Louis c’était une partie d’échecs. J’avançais un pion et il m’avançait un autre pion, mais je l’ai mis échec et mat quand même… »