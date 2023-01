Sommaire de “20h30, le samedi” du 14 janvier 2023 sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Ce 14 janvier 2023, "20h30 le samedié raconte le destin méconnu de personnalités prodiges, chacune à sa façon.

Le jour où > La revanche de la chanson "Hallelujah" et de Leonard Cohen.

Les jeunes générations ont découvert le morceau Hallelujah dans les années 2000 avec le film Shrek (2001), tandis que leurs parents connaissaient la version classique, celle de Leonard Cohen (1934-2016).

Cette chanson est aujourd’hui un tube mondial et c’est même la chanson la plus reprise au monde, avec My Way interprétée par Frank Sinatra. Et pourtant, c’était très mal parti.

Dans les années 1980, l’artiste canadien aux penchants sombres et mélancoliques ne colle pas vraiment à l’époque. Les maisons de disques le considèrent comme un "has been". Hallelujah a failli tomber aux oubliettes, mais c’était sans compter le coup de pouce du destin.

"20h30 le samedi" raconte l’incroyable revanche de cette chanson et de son auteur.

Actu > L’ascension d’Omar Sy.

Le jeune homme de Trappes ne s’imaginait pas un instant devenir célèbre, mais à force de faire rire les copains, il se retrouve à la télévision pendant le Festival de Cannes, avant même d’avoir son bac. Les étoiles s’alignent et les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano lui taillent bientôt un premier rôle sur mesure dans le film Intouchables (2011).

Mais comment faire pour se sentir légitime quand tout arrive si vite ? Retour sur une ascension fulgurante…

Bonus > Le prodige Mbappé.

Autre trajectoire de succès incroyable, celle du joueur qui a fait rêver la France pendant la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Peut-être même que le prodige qui a commencé à jouer au foot à 4 ans sera-t-il le prochain capitaine de l’équipe nationale à tout juste 24 ans. Qui sait ?