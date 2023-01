"Grands Reportages" : 3ème partie de « Changement de propriétaires » samedi 21 janvier 2023 sur TF1

Samedi 21 janvier 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera voir dans “Grands Reportages” le 3ème épisode de la 2ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisé par Andreïa de Araujo et Stéphanie Bergeron.

Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Elles sont les témoins de nos vies. Alors quand vient le moment de vendre ou d’acheter, c’est plus qu’un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c’est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées.

Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent. Pour les uns c’est une page qui se tourne, pour les autres l’espoir d’un avenir meilleur. Lors de cette série de 4 épisodes de 60 minutes, nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer.

Dans ce troisième épisode :

En Bourgogne, à quelques kilomètres d'Auxerre, Laya a signé un compromis d'achat pour la propriété de Christiane composée de deux maisons. Laya, masseuse à domicile, vit seule avec son fils en région parisienne, elle passe ses journées à courir pour se rendre chez ses clientes. Elle veut acheter une maison au calme, à la campagne et elle envisage aussi d’ouvrir un gite "Je me suis dit qu' à une heure et quart de Paris, c'est un truc de fou ce que vend Christiane ! Qui n'aurait pas envie de venir se mettre au vert pour les week-end ? Par contre il y a du taf !" Laya va devoir faire face à quelques surprises entre les travaux qui prennent du retard et la vendeuse qui lui a demandé à rester un peu plus longtemps que prévu dans les lieux.

Laurent et Marie, un couple de Belges, veulent changer de vie. Laurent est directeur d'une maison de retraite et Marie est aide-soignante. Ils ont eu un coup de foudre pour le restaurant d'altitude de la petite station de Sauze dans les Alpes du Sud. "On n'imaginait pas l'énorme travail que ça représentait, heureusement qu'on a commencé en été. Si on avait débuté en hiver, la haute saison ici, on aurait craqué !" Ils vont se roder pendant quelques mois avant d'attaquer la période des vacances de Noël. Eux qui n'ont jamais travaillé dans la restauration et qui n'ont jamais vécu en montagne vont devoir s'adapter à leur nouvelle vie.

Pierrick et Pauline vivaient à Creil, dans l'Oise, à près de quatre cents kilomètres de Chaumont où habitent leurs proches. Après la crise sanitaire, ils ont décidé de tout quitter pour se rapprocher de leur famille. Ils ont trouvé un travail à Chaumont et ont déjà vendu leur maison de Creil. Ils en cherchent maintenant une à acheter. "C'est une volonté qu'on a eu après le confinement. Ça été compliqué pour nous comme pour des millions de gens, pour nous c’est surtout parce qu'on était loin de nos familles. On n'avait pas imaginé que les prix immobilier allait grimper même dans des petites villes de provinces" Pas facile pour Pauline et Pierrick de trouver un bien qui leur convienne pourtant ils souhaitent déménager avant la rentrée à l'école de leur fils dans un mois.

Enfin Damien, ancien directeur commercial en pleine reconversion, a décidé il y a un an de changer de vie et de devenir boulanger dans l'Allier. II va livrer ses premières fournées dans quelques semaines, mais les machines de la boulangerie n'ont pas servi depuis deux ans, tout est à remettre en marche. "C'est stressant, j'espère que les clients vont bien aimer mes pains, il faut qu'ils reprennent leurs habitudes, dans le village cela fait longtemps que les gens vont chercher leur baguette ailleurs !" Pour développer sa clientèle, Damien compte sur le bouche à oreille, mais il vend également sur les marchés de la région et fait désormais le pain pour la cantine de l'école.