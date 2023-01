"20h30 le samedi" : Génération Club Dorothée ce 21 janvier 2023 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le samedi" présenté par Laurent Delahousse ce 21 janvier 2023 sur France 2, « Sitcom et mangas, génération Club Dorothée ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" se plonge cette semaine dans les années 1980-90, avec l’histoire du sitcom français le plus célèbre de la télévision, Hélène et les Garçons, et l’arrivée des dessins animés japonais en France.

Le jour où > La saga "Hélène et les garçons" est née.

Le Club Dorothée, c’est le marqueur de toute une époque, les années 1980-90, avec son lot de modes... Mais cette émission a aussi lancé un genre à part entière : le "sitcom à la française" avec ses rires enregistrés, sa cafétéria et son groupe de copains… Les Américains se seraient même inspirés de ces codes pour la série Friends.

A la fin des années 1980, le producteur du Club Dorothée, Jean-Luc Azoulay, est fan des Etats-Unis et rêve de faire un Happy Days - Les Jours heureux à la française. Cela tombe bien, le gouvernement annonce bientôt l’obligation de diffuser des programmes made in France à des heures de grande écoute… Avec quelques bouts de ficelles et des personnages à peine acteurs, le producteur va inventer Hélène et les Garçons, une saga qui dure toujours aujourd'hui.

Actu > La France, l’autre pays des mangas.

La France est le deuxième pays au monde amateur de manga. La passion pour cet univers est née dans les années 1980 avec des dessins animés japonais comme Goldorak, Capitaine Flam ou Les Chevaliers du Zodiaque.

Tout a commencé avec un ingénieur français, Bruno-René Huchez, chargé de trouver des produits asiatiques à distribuer en France et vice versa. Un jour, dans sa chambre d’hôtel à Tokyo, il tombe par hasard sur un épisode de Goldorak. Il croit dans le potentiel de cette série et va se battre contre vents et marées pour la vendre aux chaînes françaises… Si la génération des années 1980 a grandi avec Goldorak, aujourd'hui, les enfants se ruent sur les mangas, et notamment One Piece.

"20h30 le samedi" remonte à la source de cette passion mangas.

Bonus > Les duos rock’n’roll.

Dans les années 1990, tout a si bien réussi à Dorothée qu’elle arrive à convaincre les plus grands noms de la soul et du rock à venir chanter en duo avec elle dans son émission : Ray Charles, Percy Sledge ou Chuck Berry la rejoindront...