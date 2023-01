"20h30 le dimanche" du 22 janvier 2023 : Les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Laurent Delahousse ce dimanche 22 janvier 2023 dans "20h30 le dimanche" sur France 2.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 22 janvier 2023, Laurent Delahousse reçoit :

L'invité > Salvatore Adamo à l’occasion de la sortie, le 27 janvier, de son 26ème album, « In French Please ! ». L'auteur, compositeur et interprète revisite et adapte 14 grands standards anglais et américains, de Bob Dylan à Elton John, et de Simply Red à Pearl Jam. Ce nouvel album inclut trois duos exceptionnels avec Jane Birkin, Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel.

Rencontre > avec le chanteur et accordéoniste Claudio Capéo, qui s'est fait connaître du grand public en participant à la saison 5 de "The Voice", en 2016. Depuis, le succès est au rendez-vous : son dernier album, « Rose des vents », sorti fin novembre 2022, est déjà disque d’or...