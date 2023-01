"Grands Reportages" : 4ème partie de « Changement de propriétaires » samedi 28 janvier 2023 sur TF1

Samedi 28 janvier 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera voir dans “Grands Reportages” le 4ème et dernier épisode de la 2ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisé par Andreïa de Araujo et Stéphanie Bergeron.

Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Elles sont les témoins de nos vies. Alors quand vient le moment de vendre ou d’acheter, c’est plus qu’un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c’est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées.

Pendant plus d’un an les équipes de “Grands Reportages” ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent. Pour les uns c’est une page qui se tourne, pour les autres l’espoir d’un avenir meilleur. Lors de cette série de 4 épisodes de 60 minutes, nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer.

Dans ce 4ème et dernier épisode :

En Normandie, Charlotte va acheter le presbytère de son village pour le transformer en restaurant. La mairie, propriétaire de la bâtisse, a décidé de le mettre en vente 130 000 euros. La jeune cheffe cuisinière n'a pas hésité même si les travaux sont importants : "C'est assez difficile de se lancer dans un projet comme ça quand on n'a que 22 ans mais après je suis bien entourée. J'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir le restaurant !" Mais pour passer d'une maison d'habitation à un lieu ouvert au public, dans une zone qui dépend des bâtiments de France, il faut de nombreuses autorisations. "Je ne m'attendais pas à ce que l'administratif soit aussi long. Parfois je me dis, dans quoi j'ai mis les pieds en proposant ce projet parce que on est confronté à pleins de choses que je ne connaissais pas quoi !" Elle va devoir faire preuve de persévérance.

En Alsace, Yves et Séverine ont eu un coup de cœur pour une maison traditionnelle à colombage. Ils sont déjà propriétaires d’un autre bien qu’ils n’ont pas encore vendu. Alors pour réaliser ce projet, ils ont eu recours à un prêt relais. "On avait peur que la maison sur laquelle on avait flashé nous passe sous le nez ! Le premier truc qu’on a fait c’est qu’on a demandé à la banque et c’est là qu’on est parti sur l’idée du prêt relais pour pouvoir acheter alors qu'on n'a pas encore vendu". Pour Yves et Séverine, comme pour tous les propriétaires qui achètent une maison avant même d’avoir vendu la leur prendre un prêt relais est une solution qui peut s'avérer risquée si elle s’éternise.

En Bourgogne, à quelques kilomètres d'Auxerre, Laya a acheté la propriété de Christiane composée de deux maisons. Laya va installer sa résidence secondaire dans l'une et dans l'autre elle va ouvrir un gîte. Elle n'a que quelques mois pour faire les travaux et la décoration. "Financièrement le gîte c'est ma priorité parce qu’avec mes charges je ne peux pas tenir sans le louer, il faut que je reçoive mes premiers clients le plus vite possible, sinon ça va être dur !" Laya a de la chance, sa première réservation est arrivée au moment même où elle termine la décoration du gîte. Elle réalise que l’ouverture demande autant d’efforts que celle d’un hôtel. Il faut faire les lits, nettoyer de fond en comble pour recevoir dans un endroit impeccable. Et Laya fait tout, toute seule !

Pauline et Pierrick vivaient dans l'Oise. Après la crise sanitaire, ils ont décidé de tout quitter pour se rapprocher de leur famille dans l'Est de la France. Ils ont trouvé un travail à Chaumont et ont déjà vendu leur maison de Creil. Ils en cherchent maintenant une à acheter et s'aperçoivent qu'à Chaumont comme dans de nombreuses petites villes de province les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté. Ils ont du mal à trouver un bien qui leur convienne. Pour Pauline "Il ne faut pas que la situation dure trop longtemps, là on vit chez les parents de Pierrick, dans sa chambre d'enfant, Il faut qu’on retrouve rapidement quelque chose parce que on n’est pas fait pour vivre six mois sous le même toit aussi nombreux !" En attendant de trouver la perle rare, ils ont emménagé dans un appartement en location.