"Grands Reportages" « Voisins : la guerre sans fin » samedi 4 février 2023 sur TF1 (vidéo)

Qui n’a jamais eu la moindre querelle avec ses voisins ? Bruit, entretien, travaux, droit de passage… Les conflits de voisinage touchent près d’un Français sur deux et parfois ils peuvent durer des années ! En Normandie, en Gironde, dans le Vaucluse et l’arrière-pays niçois, les équipes de “Grands Reportages” ont suivi pendant un an le quotidien de Français au bord de la crise de nerfs.

Professeur de piano au conservatoire de Lisieux, Olivier vit dans un beau manoir du 17ème siècle, entouré d’un magnifique jardin. Mais il y a une ombre au tableau : une haie mitoyenne au fond de son terrain, amoncellement de broussailles sur 5 mètres de large et 50 mètres de long. « C’est dégoûtant, ce sont des ronces. Si on ne fait rien, dans 10 ans, on n’a plus de jardin. » Le pianiste reproche à ses voisins, un couple d’agriculteurs, de ne pas entretenir leur côté de la haie depuis plusieurs années. Les agriculteurs assurent eux que la haie a toujours été comme ça, c’est la nature qui veut ça donc pas de raison que cela change. Malgré l’intervention d’un conciliateur, le conflit va tourner à l’affrontement entre deux mondes que tout oppose.

A Caromb, petit village du Vaucluse, l’horizon d’Emilie, infirmière, s’est rétréci il y a quelques semaines. Un mur de 5 mètres de haut a été bâti juste derrière chez elle : « On ne peut même pas étendre les bras, c'est oppressant, c'est froid, c'est monstrueux. C'est un peu comme un mur de prison ». Il a été construit en quelques semaines par un voisin qui a racheté le terrain qui surplombe la maison d’Emilie. A la suite des protestations des riverains, la mairie a immédiatement décidé d’interrompre les travaux, le temps de clarifier la situation… Mais la tension reste vive entre les voisins. La mairie va-t-elle devoir demander la destruction du mur ?

A Abzac, en Gironde, c’est un élevage de Cane corso qui exaspère Johnny. En cause, des aboiements quasi-continus : « Un chien, cela jappe quand cela a envie, toute la journée, toute la nuit. La nuit on entend que ça. Ça joue sur le physique et le mental des gens. Y a un moment, quand vous supportez plus, vous devenez agressif. Vous ne dormez pas, ça fatigue, vous ne pouvez pas vivre continuellement avec des nuisances aussi importantes. » Dans le hameau, près de 30 voisins se plaignent aussi des nuisances sonores et ont constitué un collectif. Audrey, la propriétaire des molosses, fait aujourd’hui l’unanimité contre elle mais elle assure gérer au mieux son élevage et ne compte pas se laisser faire…

Enfin, dans l’arrière-pays niçois, la rivière Esteron est un petit coin de paradis, devenu un enfer pour Antoine, jardinier à la retraite de 80 ans. Car pour accéder chez lui, il doit traverser à gué, parfois dans un mètre d'eau. « Je peux me tuer, c'est ce que ma femme me dit : “ Un de ces jours, on te trouvera mort là-haut !", elle me le dit toujours, mais tant que j'ai du courage, je le fais ! Le jour où je ne peux plus, on me trouve là-haut et puis c'est fini, on me ramasse ! » Antoine et plusieurs autres habitants sont empêtrés dans une situation invraisemblable. Depuis 15 ans, un étrange voisin entrepose des épaves au bord de la rivière et les empêche d'accéder facilement à leur terrain. Un problème de droit de passage doublé d’un scandale écologique, dénoncent les riverains…