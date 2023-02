"Grands Reportages" : « Le jeu vaut-il la chandelle ? » samedi 4 février 2023 sur TF1 (vidéo)

Samedi 4 février 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Le jeu vaut-il la chandelle ? » réalisé par Cyrille Massey.

Jeux de société, concours, loto, paris sportifs, casino… Les français n’ont jamais été aussi joueurs ! A cause ou malgré la crise, la fièvre du jeu gagne les Français qui dépensent de plus en plus d'argent dans ces pratiques. Pour quelques euros ou beaucoup plus, ils partagent un même objectif : décrocher le jackpot. Hasard, stratégie, compétition ... Pendant plusieurs mois, une équipe de “Grands Reportages” a suivi ces passionnés qui vivent… par amour du jeu.

Jean Pascal et François sont deux amis turfistes : ils parient sur les courses hippiques. Et à chacun sa méthode : François est un «débutant éclairé». Il joue encore un peu à l’instinct : « Ce qui me plait dans le pari, c’est qu’il y a un petit côté affect ; sans cette petite poussée d’adrénaline, le jeu ne m’intéresse pas ». Jean-Pascal, en revanche, est dans le milieu du jeu ce qu’on appelle un méthodiste. Pour réduire au maximum la part du hasard, il consigne depuis 30 ans des milliers de pronostiques, statistiques, et autres formules arithmétiques. Pour décrocher le jackpot, les 2 compères se sont lancé un nouveau défi : acheter et tout miser sur leur propre cheval de course. « Quand on est parieur, le contact avec les chevaux est virtuel mais là, en passant de l’autre côté de la barrière, ça n’a rien à voir, c’est très compliqué, on a affaire à du vivant, on fait moins les fiers ! »

Émilie, 11 ans, est une passionnée d’échecs. Précoce, la jeune fille n’a que 4 ans et demi lorsqu’elle découvre le jeu de stratégie. Très rapidement, elle se prend au jeu des tournois tout en poursuivant sa scolarité… Une manière de canaliser ses émotions. « J’évacue mes pensées ; ça me fait du bien. Je me concentre pour bien jouer ; quand je réfléchis il faut que je prenne mon temps, pour ne pas faire un mauvais coup. » Cette petite virtuose des échecs a déjà un palmarès impressionnant : pas moins de 40 trophées. Le dernier en date, celui de vice-championne de France Poussines. Compétitrice dans l’âme, Emilie suit un entrainement de sportive pour décrocher un nouveau titre exceptionnel : celui de championne du monde en ligne. « Moi je veux gagner. Le titre, ce serait quand même trop bien, c’est un rêve… » Pour l’emporter, Emilie va devoir affronter les 16 meilleures joueuses du monde…

Depuis 25 ans, Sandrine est accro aux jeux-concours. « Dès que je gagne un concours, je suis dans l’euphorie, rien que d’en parler j’ai des palpitations ! » Tirage au sort, question-réponse, loterie instantanée... Sandrine joue en moyenne 4 heures par jour, presque un second métier pour cette employée à mi-temps. « Le secret de la réussite, c’est de jouer. Plus tu joues, plus tu as de chance de gagner. » Et cette mère célibataire est plutôt chanceuse. Cela fait plus de 15 ans qu’elle n’a jamais payé de vacances et elle part toute l’année en famille. Electroménager, vêtements, hifi, bons d’achat, voyage de luxe… Sandrine gagne en moyenne plus de 2000 euros de cadeaux par mois. « Mon objectif c’est de faire plaisir à mes enfants, dès qu’ils veulent quelque chose et que je vois que je peux le gagner, j’essaie pour leur faire plaisir ». Son prochain pari : gagner pour son fils, fan de manga, un voyage de rêve au Japon.

Loïc, lui, est policier. Il appartient à la seule brigade spécialisée des courses et jeux.

Joueurs aux abois, croupiers indélicats, gangs organisés… Loïc et ses collègues traquent les tricheurs, attirés par l’argent liquide qui circule dans le secteur du jeu : 300 000 euros chaque jour, rien que dans les casinos. Leur dernière mission : débusquer et démanteler un tripot, une maison de jeux clandestine. « Si on arrive à démontrer qu’il y a énormément de passage, à toute heure et que c’est ouvert toute la nuit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on est obligatoirement sur de la bande organisée ». Une enquête de longue haleine.