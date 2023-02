"Reportages découverte" : La fièvre de l'or, dimanche 5 février 2023 sur TF1

Dimanche 5 février 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir dans "Reportages découverte" « La fièvre de l'or » réalisé par Valentine Bossi- Bay et Agathe Soleranski.

C’est un métal précieux, issu des entrailles de la terre ; une monnaie d’échange parmi les plus anciennes de l’humanité : l’or. Indestructible, il résiste quand toutes les autres valeurs s’écroulent. Aujourd’hui, 1 kg d’or vaut 55 000€, c’est presque deux fois plus qu’il y a 4 ans. Une valeur refuge dans une période de crise. Alors, les Français se précipitent dans les agences d’achat et de vente, avec leurs bijoux, leurs lingots ou leurs pièces, en espérant gagner de l’argent facilement.

Mais l’or qui fait rêver les hommes, leur fait aussi parfois perdre la tête. De l’extraction à la vente en bijouterie, risques et arnaques sont fréquents. Pendant plusieurs mois, nos équipes sont allées à la rencontre de Français touchés par cette fièvre de l’or et ont mené l’enquête sur la trace d’escrocs parfaitement organisés.

Anthony, 33 ans, est expert en pièces et médailles en or. Il doit organiser une vente pour la célèbre maison Millon, spécialiste de l’art et des enchères. Il a quelques mois pour dénicher un maximum de lots en or, et éviter les pièges, des faux notamment. « La double vérification est importante puisque l’acheteur en cas de faux pourrait se retourner contre moi donc si la pièce est fausse je vais devoir rembourser l’acheteur de mes propres deniers. Ce serait catastrophique. » Tombera-t-il sur un trésor à présenter au moment de la vente ?

En Suisse, Alessandro est à la tête du site d’investissement dans l’or, filiale d’une des plus grandes raffineries du monde. « On est fasciné par l'or parce que depuis qu'on est petit, on voit l'or comme inaccessible. » Pour séduire de nouveaux clients, il a décidé de dévoiler les coulisses de la fabrication du métal précieux. Et il a accepté de nous ouvrir, en exclusivité, les portes de sa fonderie : « Là, on a des millions en valeur. Ça fait rêver ! » Si Alessandro fait tous ces efforts pour rassurer ses acheteurs, c’est parce que l’investissement dans le métal jaune peut jouer de mauvais tours.

Jean-François, 62 ans, retraité de l’armée, pensait arrondir ses fins de mois en misant sur l’or. Il a perdu 173 000 euros ! Toutes ses économies ! Il a été victime d’un site frauduleux de vente de pièces d’or. « Je suis tombé de haut. J'ai été très déçu parce que je suis quelqu'un qui accorde facilement sa confiance. On se sent vraiment trahi. Puis je ne suis pas tout seul. J'ai une femme, une épouse qui ne travaille pas, j'ai un fils de quatorze ans. » Pour récupérer la somme investie, Il a engagé Benoît, un enquêteur spécialisé dans les escroqueries financières. Parviendront-ils à remonter la filière des malfaiteurs ?

Maria-Cristina Buccellati, 60 ans, est l'héritière d’une grande maison de joaillerie italienne. Cette milanaise francophone va devoir superviser la fabrication de sa nouvelle collection : une quarantaine de bijoux dont certains pourraient atteindre les 100 000 euros. « Moi je ne fais pas de contrôle qualité, je regarde simplement la beauté des objets. Le métal il est beau, il est incroyable, il est lumineux. L’or est éternel et on le portera toute notre vie. » Les joailliers italiens joueront une fois de plus leur réputation, en présentant leurs bijoux en or lors d’une soirée événement dans un haut lieu de la culture New-yorkaise… « Je dois dire que montrer ces bijoux pour la première fois, c’est un peu un défi. Est-ce que ça va plaire? »