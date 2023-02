"20h30 le samedi" : Le rock et l'ordre ce 4 février 2023 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 4 février 2023 sur France 2 dans la continuité du 20H, « Le rock et l'ordre ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" se demande si le rock’n’roll et l’ordre font toujours bon ménage. La preuve par trois avec les Beatles, les Rolling Stones et Johnny Hallyday.

Le jour où > Un policier arrête le dernier concert live des Beatles.

Le 30 janvier 1969, dans les rues du centre de Londres, tout près de Piccadilly Circus, les passants entendent un son qui vient du ciel et croient reconnaître un titre des Beatles : en effet, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont montés sur le toit d’un immeuble pour y donner un concert live improvisé, après trois ans d’absence. Autant dire que c’est un événement !

Cependant, les autorités n'ont pas été averties et le concert n’a pas été autorisé. Or, la loi étant applicable à tous, un homme va être chargé d'y mettre fin. Il est officier de police à Londres, et il va faire cesser le dernier concert en public du mythique groupe.

Cet homme, "20h30 le samedi" l'a retrouvé. Il raconte son face-à-face avec les Beatles. Aurait-il des regrets ?

Actu > Les Rolling Stones condamnés à de la prison.

Les Rolling Stones sont encore plus mal vus par les forces de l’ordre que leurs "rivaux", les Beatles. Transgressifs, turbulents, ils sont même perçus comme une menace pour la jeunesse. Alors en 1967, la presse à sensation britannique et la police de Scotland Yard vont faire alliance et tendre un piège aux membres du groupe de rock.

Mick Jagger et Keith Richards sont arrêtés pour détention de drogues et condamnés : trois mois de prison pour le premier, un an pour le second. Mais c’est sans compter le soutien de l'opinion publique...

Bonus > Johnny Hallyday et le concert place de la Nation.

Parfois, un rockeur peut avoir besoin de la police... Le 22 juin 1963, lorsque Johnny Hallyday veut monter sur scène lors d'un concert gratuit place de la Nation, à Paris, c’est une marée humaine de 150 000 personnes qui l’attend. Tandis que les forces de l'ordre peinent à contenir la foule, il lui faudra monter dans un fourgon de police pour accéder à l'estrade...