Ce 5 février 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15 le dimanche” un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et toutes les équipes du “13h15”.

Pour sa série « Le feuilleton des Français » (saison 2022-2023), le magazine “13h15, le dimanche” est allé au plus proche des Français, au cœur de leur quotidien...

Dans ce nouvel épisode, l'actualité a résonné pour chacun des héros et héroïnes de notre feuilleton.

Sur la côte ouest du Cotentin, on retrouve Stéphanie Maubé, maire de la commune de Lessay, dans la Manche, et éleveuse de moutons de prés-salé. Elle jongle entre ses deux casquettes, à l’étable et en mairie...

A Laval, en Mayenne, la patronne des urgences de l’hôpital traverse la période sous haute tension…

A Marseille, rencontre avec Evelyne, 26 ans, conductrice de bus pour les transports publics de la ville, "une vocation" dit-elle.

Et l'on prend des nouvelles de Léa et Alexandre, les jeunes boulangers de Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime, qui tentent eux aussi de surmonter la crise, la hausse du prix de l’énergie et des matières premières.