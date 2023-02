"Grands Reportages" : « MOF, des talents sans frontières » dimanche 12 février 2023 sur TF1

Dimanche 12 février 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir un numéro inédit de "Grands Reportages" « MOF, des talents sans frontières » réalisé par Agnieszka Ziarek.

M.O.F…trois lettres qui font rêver des milliers d’artisans et d’entrepreneurs. Mais pour avoir l’honneur d’être un des meilleurs ouvriers de France et la chance d’arborer le col « bleu-blanc-rouge » sur sa tenue, il faut remporter l’un des concours les plus prestigieux et les plus exigeants. Depuis 1929, près de 1500 hommes et femmes se sont vus attribuer ce titre…dans plus de 200 catégories. Mais être MOF c’est aussi une quête permanente pour rester à la hauteur de sa réputation.

En France comme à l’étranger, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des MOF qui plusieurs années après la remise de leur diplôme continuent de se lancer dans des paris fous.

Comme Christelle Santabarbara, MOF couturière robe du soir depuis 2019. Elle a travaillé pour de grands noms de la haute couture mais jamais pour le théâtre. Une commande pourrait bien lui permettre de rentrer enfin dans le petit monde des couturiers de théâtre. Elle va devoir réaliser, dans les plus brefs délais, une robe de scène haute couture pour une comédienne exigeante. « Quand on est MOF, on a presque ce devoir de se dire, voilà, on nous a récompensé pour notre qualité, on se doit de l’honorer à chaque demande. » Si la couturière réussit cette épreuve, d’autres commandes de costumes de scène pourraient affluer. Un rêve, un aboutissement pour Christelle qui souhaite se diriger de plus en plus vers cette voie : créer des robes sur-mesure pour les artistes du monde entier !

Paul Eliauri, lui, est émailleur dans une prestigieuse institution, la Monnaie de Paris. Arrivé de Géorgie il y a une quinzaine d’années, il a décroché son diplôme de MOF en 2019 lui aussi. A la demande du Musée du Louvre, Paul doit émailler 14 pièces d’or pur d’un kilo. Des répliques de pharaon d’une valeur de 125 000 euros chacune. Une première pour lui. « L’émail, c’est très capricieux, ça dépend du métal…avec chaque métal il réagit différemment. Avec de l’or, c’est un travail très délicat, ce n’est pas facile. Si je réussis, ce sera comme dans un rêve, quelque chose d’inimaginable ». Le Louvre sera-t-il satisfait de la technique de Paul ? Les clients, venus du monde entier, se porteront-ils acquéreurs de ce travail très particulier.

Certains MOF ont fait le choix de s’installer à l’étranger. De l’autre côté de l’Atlantique, à New York, Pascaline Lepeltier est la seule et unique femme sommelière MOF. Elle vient de se lancer un pari très risqué : ouvrir son propre restaurant dans le quartier de Tribeca. Mais les mauvaises nouvelles s’accumulent et les travaux prennent énormément de retard. Dans ce nouveau lieu, elle va pouvoir exercer cet art typiquement français : accorder mets et vins. « Mis à part la communauté française, personne ne sait ce que c’est que meilleur ouvrier de France !Ici, ils ne me regardent pas du tout comme un meilleur ouvrier de France » 10 000 grands crus sont sagement stockés dans sa cave, dans l’attente d’être dégustés par les amateurs de vin new-yorkais.

A quelques encablures du restaurant de Pascaline, un autre MOF a tenté l’aventure américaine il y a une quinzaine d’année. Thierry Atlan est meilleur ouvrier de France chocolatier depuis 1997, le seul MOF dans sa discipline installé aux États-Unis. Aujourd’hui, il réalise lui aussi un nouveau rêve américain, avec l’ouverture d’une boutique en son nom sur West Broadway. Entourée de sa femme et sa fille, à 55 ans, il se lance dans une nouvelle aventure qui peut être risquée. Mais le jour de l’ouverture il réalise que tout est loin d’être prêt : le personnel est mal formé, les réfrigérateurs capricieux, et il n’y a pas de café ni de sucre ! « C’est du stress parce qu’il y a plein d’imprévu, c’est des choses de dernière minute qu’on n’avait pas pensées, ou alors des choses qui ne marchent pas...Or, si on a ce col, c’est qu’on aime faire de la qualité, mais aussi, c’est qu’on aime se remettre en question, pour faire évoluer les choses ; ce n’est pas seulement de dire, « on est les meilleurs ouvriers de France ». Il faut aussi que derrière ça suive. »

Être meilleur ouvrier de France est synonyme d’excellence. Mais une fois le sommet atteint, le plus dur, c’est d’y rester.