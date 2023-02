Un an de guerre en Ukraine : Page spéciale dans le JT de 20H de TF1 ce soir avec Anne-Claire Coudray

Ce dimanche 12 février 2023, le Journal de 20 Heures présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1, proposera une grande page spéciale consacrée à la guerre en Ukraine.

Anne-Claire Coudray aux commandes des journaux du week-end, s'est rendue à Kiev, ainsi que dans les villes de Boutcha, Irpin et Borodyanka, pour être au plus près de la situation que vivent les Ukrainiens depuis bientôt un an.

Anne-Claire Coudray est allée à la rencontre de résistants du quotidien : boulanger, bibliothécaire, historien. Les interviews et les témoignages qu'elle a recueillis viendront ponctuer les reportages réalisés par les envoyés spéciaux de TF1 : Michel Scott, François-Xavier Ménage, Florence de Juvigny et Jérôme Garro.

Les envoyés spéciaux de la rédaction déployés en Ukraine et présents aussi en Russie

Le JT de 20H de Gilles Bouleau et le JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau suivront également cette actualité au quotidien avec des reportages des équipes de TF1 sur place, en Ukraine et en Russie, avec les témoignages de nos journalistes en direct sur le terrain.

Certains de ces reportages iront aussi à la rencontre d'Ukrainiens réfugiés en France depuis de nombreux mois.