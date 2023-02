"Grands Reportages" : « Mon chantier, ma galère » samedi 18 février 2023 sur TF1

Samedi 18 février 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Grands Reportages" « Mon chantier, ma galère » réalisé par Alex Gary.

Chaque année, 5 millions de Français se lancent dans la rénovation de leur habitat… et la moitié reconnait vivre de belles galères…

Refaire un parquet, transformer la cuisine, ajouter une extension à la maison sont des travaux parfois d’envergure, avec leur lot de surprises… Mais cela tourne parfois au cauchemar. Une maison entière à refaire seul faute de moyens ; un château dont le chantier est interminable ; des artisans peu scrupuleux qui partent avec l’argent sans terminer le travail… Pendant plus d’un une équipe de “Grands Reportages” a suivi ces Français dont le chantier est devenu une obsession.

Comme Aline à Besançon. « Ma vie est un enfer depuis que j’ai acheté ma maison ! » avoue la jeune femme. Ses artisans, ont encaissé les avances des travaux et ont disparu du jour au lendemain. « J’ai perdu plus de 70 000 euros ! ». Aline se bat pour récupérer son argent, en cherchant ses artisans pour avoir accès à leur assurance. Les artisans font tout pour éviter Aline…mais la jeune femme ne va rien lâcher.

Benoit lui a fait une folie. Il a acheté pour 150 000 euros un château en ruine au cœur de la Corrèze. Mais il faut entièrement le rénover pour le transformer en un hôtel 4 étoiles. « Il me manque 3 millions d’euros pour finir les travaux ». Alors Benoit, avec son père et son meilleur ami, à parts égales dans le projet, se sont mis en quête d’investisseurs. « Les banques sollicitées ont déjà refusé de nous suivre, c’est galère », nous affirme le jeune Usselois. Si personne ne les aide financièrement, ils devront abandonner leur projet.

Margot et Geoffrey ont fait le choix de se passer d’artisans et de prêt bancaire pour retaper une ferme en Normandie... « On quitte la vie Parisienne ! » se réjouie Margot. Mais avant de pouvoir y vivre, il leur faut tout refaire à l’intérieur. Les deux trentenaires se sont donc transformés en ouvriers du bâtiment. Mais tout faire soi-même, c’est parfois risqué. Les journées sont harassantes… « Le pire, c’est que l’on ne se repose pas vraiment, pour passer les soirées et les nuitées, notre caravane est trop rudimentaire ». Pour Margot et Geoffrey, c’est la galère, mais au bout, « l’aboutissement d’un rêve, le cocon pour y fonder une famille ».

Durant un an, une équipe de “Grands Reportages” a suivi Margot, Benoit et Aline, prêts à tout pour terminer leurs chantiers.