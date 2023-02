"Grands Reportages" « Le Mont Saint-Michel secret » dimanche 19 février 2023 sur TF1

Dimanche 19 février 2023 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « Le Mont Saint-Michel secret » réalisé par Hélène Maucourant.

Depuis des millénaires, le Mont Saint-Michel fascine et inspire. Sanctuaire, haut lieu de pèlerinage, ensemble architectural monumental… son abbaye, spectaculaire, surplombe la baie, imposante et pleine de mystère. Le Mont Saint-Michel attire des millions de touristes et pèlerins chaque année.

Classé au patrimoine de l’Unesco, le Mont représente à la fois un trésor architectural mais aussi un site naturel unique. Les habitants de la baie du Mont Saint-Michel se battent pour préserver celle qu’ils appellent « la Merveille ». Forgeron, guide, confiseur, mytiliculteur ou pilote d’hélicoptère…ils vont nous en faire découvrir les secrets.

Alexandre est LE forgeron de l’abbaye du mont Saint-Michel. Cet artisan, passionné de ferronnerie d’art, entretient toutes les serrures et clés de la Merveille. Tous les mois, il effectue sa ronde et sillonne les 3 niveaux de ce bâtiment millénaire pour réparer les pièces abimées par le vent et le sel marin. « Il y a un pont entre le présent et le passé. Les anciens l’ont fabriqué et nous on continue de l’entretenir ». Alexandre fabrique chacune des pièces endommagées, sur mesure, dans sa forge. Grâce à son savoir-faire, il a un accès privilégié aux endroits les plus secrets du mont Saint-Michel. Escalier de dentelle, réfectoire et jardin des frères de l’abbaye… Alexandre connait les moindres recoins de ce monument chargé d’histoire.

Julien, pilote d’hélicoptère, a le privilège d’observer le Mont Saint Michel et sa baie depuis le ciel. Il est chargé d’apporter sur le Mont les matériaux utilisés pour le monumental chantier de restauration du monument millénaire... Une mission à haut risque « C’est très délicat surtout là avec le vent. Il faut être extrêmement précis et à la manœuvre, parfois les pales de l’hélicoptère passent à quelques centimètres de l’édifice. C’est ce qui demande énormément de concentration ». Le site est particulièrement délicat à survoler mais sans hélicoptère, la livraison des tonnes de matériaux nécessaires à la rénovation de la Merveille s’avèrerait très compliquée. Sur le chantier, les ouvriers surnomment Julien « Tétris ».

De son côté, Anthony a décidé de rassembler les producteurs locaux pour valoriser le savoir-faire des artisans de la baie du Mont Saint Michel. Les souvenirs vendus aux touristes sont bien souvent fabriqués à l’autre bout de la France ou même à l’étranger. Ce confiseur, né dans la baie, veut produire et vendre local pour faire vivre les artisans de la région. Pour cela il a eu une idée lumineuse : créer une marque « Le Mont Saint-Michel ». « Seul je ne peux pas y arriver. L’union fait la force et il y a tellement d’énergie sur le territoire ». Anthony sillonne la baie pour réunir des producteurs locaux et convaincre les autorités locales. Avec sa marque il espère pouvoir proposer aux touristes des souvenirs plus authentiques.

Dans la baie, la famille Croizé cultive les moules du Bouchot depuis 3 générations. Grands-parents, parents et petits enfants perpétuent un art de vivre au rythme des marées. Ces mytiliculteurs préparent LA grande récolte de l’année. Par tous les temps, ils travaillent les pieds dans l’eau pour produire les moules de la baie du Mont Saint Michel, premier produit de la mer à avoir reçu une AOC. Chaque année, tout se joue au moment de la récolte. « C’est là que nous allons savoir si on va faire une très bonne saison ou pas. On sera fixé du volume, de la qualité visuelle, de la qualité du poisson intérieur …tout se joue aujourd’hui ! ». L’occasion pour toute la communauté du mont Saint-Michel de se retrouver ensuite pour déguster les premières moules de l’année.

Annabelle, vit aussi au pied du mont Saint-Michel. La jeune femme a repris en main le train marin de son oncle. Une affaire de famille aussi. Elle emmène les touristes découvrir la faune qui vit dans la baie. Ce site naturel exceptionnel de plus de 250 km2 de sable à marée basse regorge de poissons de toutes sortes qu’elle relève dans la pêcherie familiale. « Les animaux, ici, ils ne sont pas parqués, ils vivent leur vie et on ne sait jamais ce qu’on va trouver. Une fois on a eu un petit requin, un requin A, (…) qui faisait 1m50 ! ». Seiche, raies électriques… Annabelle propose un véritable safari des mers ! Cette année, elle s’est lancé un défi : faire découvrir aux touristes la baie au clair de lune et, tout d’un coup, les animaux deviennent bien plus effrayants !