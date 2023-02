"Télématin" mardi 21 février 2023 : Les invités de Julia Vignali & Jean-Baptiste Marteau sur France 2

Julia Vignali et Jean-Beptiste Marteau vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 21 février 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 21 février 2023 :

07:15 Jean-Baptiste Marteau et Julia Vignali recevront Iryna Dmytryshyn, maître de conférence à l'Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales).

07:40 Les 4 vérités : Jean-Baptiste Marteau recevra Sacha Houlié, député Renaissance.

08:15 Julia Vignali recevra Père Matthieu, prêtre TikTokeur.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Charles Berling, pour sa pièce « Les parents terribles ».