"Reportages découverte" : « Tests ADN, à la recherche des origines » samedi 25 février 2023 sur TF1 (vidéo)

Samedi 25 février 2023 à 14:45 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « Tests ADN, à la recherche des origines » réalisé par Etienne de Clerck, Pierrick Leurent et Jérémie Drieu.

Pour les enfants sans famille, ils représentent ces dernières années un incroyable espoir. Moyennant environ 100 euros, les tests ADN dits « récréatifs », pourtant illégaux en France, permettent d’en savoir plus sur ses origines géographiques et ethniques mais surtout de retrouver des membres inconnus de sa famille grâce à de gigantesques bases de données contenant des millions de profils génétiques.

Pendant 2 ans, une équipe de “Reportages découverte” a suivi plusieurs français adoptés, nés de mère ou de père inconnus, dans la quête de leurs origines. Prélèvements ADN, enquêtes généalogiques, avancées et fausses pistes jusqu’aux retrouvailles avec la famille biologique, entre effusions de joie et révélations parfois douloureuses…

Rémy vit à Paris. Il est artiste-peintre et père de 2 enfants. Pourtant Rémy est né en 1969, en pleine guerre du Vietnam, d’une mère vietnamienne et d’un père GI américain. Abandonné dans un orphelinat de Saigon, il a été adopté par une famille Française. Depuis l’adolescence il tente de retrouver sa famille biologique, sans succès jusqu’ici. Mais pour lui, les tests ADN vont tout changer. Au bout de plusieurs mois de recherches, il va retrouver la trace de sa famille biologique dans le Mississipi et un père toujours vivant ! “Reportages découverte” l’a accompagné dans sa quête… direction les États-Unis, à la rencontre d’un père pas vraiment ouvert lors des premiers échanges téléphoniques : « Je veux faire sa connaissance, voir à quoi il ressemble. Le personnage est un peu particulier, très renfermé. C’est l’un des voyages les plus importants de ma vie. » Rémy espère aussi en apprendre plus sur sa mère. Il va avoir de bonnes et de mauvaises surprises…

John, lui, a été élevé par sa mère mais a grandi sans père. Il a fini lui aussi par le retrouver grâce à un test ADN, 3 ans auparavant, au Texas. « Moi je cherchais simplement mon père et j’ai trouvé toute une famille américaine qui m’a dit « Welcome ! » L’ADN a parlé. » Fort de cette expérience, il a décidé de devenir généalogiste ADN, un tout nouveau métier en France. Il aide maintenant d'autres personnes à retrouver leur famille biologique…

Parmi ses clients : Patrice, animateur commercial dans les supermarchés. Son père, fonctionnaire sur la base américaine de Châteauroux dans les années 50, l’avait abandonné avant sa naissance. Patrice n'avait qu'un nom et quelques courriers échangés avec sa mère. Aujourd’hui, il mise tout sur les tests ADN pour le retrouver : "Quand on se dit qu’on a attendu pendant 40 ans et qu’on va peut-être savoir qui est son papa, c’est superbe." Patrice va enfin découvrir l’identité et le parcours de son père et même retrouver une demi-sœur… en Grèce ! Mais lors de la première rencontre entre eux à Athènes, ce géniteur fantasmé va tomber de son piédestal…