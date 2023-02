"Grands Reportages" : « Enfoirés un jour... Enfoirés toujours ! » dimanche 26 février 2023 sur TF1

Dimanche 26 février 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir dans "Grands Reportages" « Enfoirés un jour... Enfoirés toujours ! » réalisé par Christian Jeanpierre.

Après deux ans sans concert à cause de la crise sanitaire, la troupe des Enfoirés signe cette année son grand retour sur scène et devant un public en folie. « Un concert des Enfoirés, on sait quand ça commence… mais pas quand ça se termine » lance Mimie Mathy en ouverture de ce spectacle 2023 dans un éclat de rire général.

En cinq jours et six concerts, le show a réuni 45 000 personnes dans une Halle Tony Garnier de Lyon chauffée à blanc. Cette année, la troupe dirigée par Anne Marcassus révèle tous ses secrets de fabrication. Devant les caméras de TF1, les artistes partagent leur joie mais aussi leurs hésitations avant de se lancer sur scène…

Fabriquer un spectacle de quatre heures en à peine cinq jours relève de l’exploit. C’est pourtant le pari qu’ont relevé les Enfoirés cette année à Lyon. Quatre heures de chansons éternelles, de tubes de l’année, mais aussi de sketches autour de Kad Merad, la bande à Fifi, Arnaud Ducret, Michèle Laroque ou encore Isabelle Nanty.

Vianney n’en revient toujours pas : « C'est pas une petite kermesse, c'est un énorme truc, que des millions de gens regardent. Il y a des millions de gens qui viennent, qui regardent, qui achètent, qui participent. C'est quand même dingue. Les Enfoirés font partie de notre culture ! »

Au cours de ce reportage vous découvrirez aussi le single et l’élaboration du clip "Rêvons" écrit par Amir : « C'est un énorme honneur. En plus, on la chante au sein du public et je pense que c'est un véritable symbole parce que dans cette chanson, on invite les gens à faire une révolution, une révolution idéologique qui est menée, qui est guidée par un rêve, un rêve qu'on a tous, je l'espère, de voir la misère disparaître. »

Parmi les nouveaux, Mentissa ("The Voice") et Sofia Essaïdi ("Star Academy") côté chanson mais aussi des sportifs de renom comme Antoine Dupont, le capitaine du XV de France et le pilote de formule 1 Esteban Ocon.

La liste de la quarantaine de stars présentes lors des concerts : Jane Birkin, Amel Bent, Anne Sila, Lorie Pester, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Claire Keim, Zaz, Nolwenn Leroy, Carla Bruni, Vitaa, Alice Pol, Elodie Fontan, Mimie Mathy, Patrick Fiori, Julien Clerc, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Patrick Bruel, Michèle Laroque, Inès Reg, Marie-Agnès Gillot, Elie Semoun, Jenifer, Thomas Pesquet.

Durant une semaine, les équipes de "Grands Reportages" ont plongé dans les coulisses de ce show unique en son genre.