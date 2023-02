"Télématin" samedi 25 février 2023 : les invités reçus sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Damien Thévenot et Maud Descamps samedi 25 février 2023 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 25 février 2023 :

07:15 Damien Thévenot et Maud Descamps recevront Olivier Dauvers, spécialiste consommation.

07:40 Les 4 vérités : Mélanie Vogel, sénatrice EELV.

08:15 Edouard Bergeon pour son doc “L’amour vache” diffusé le 1er mars à 20:55 sur France 5.

09:00 Damien Thévenot recevra Philippe Croizon, pour son livre "Tout est possible".