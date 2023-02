"13h15 le dimanche" : Omar Raddad, le dernier combat, ce 26 février 2023 sur France 2

Ce 26 février 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « Omar Raddad, le dernier combat », une série en 4 épisodes signée immersion signée Anne-Sophie Martin et Oktay Sengul.

Cette semaine, "13h15 le dimanche" replonge dans une affaire parmi les plus marquantes de la justice française : celle d'Omar Raddad, condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Il sera gracié en 1996 par Jacques Chirac, mais pas innocenté...

Le magazine "13h15 le dimanche" revient sur une des affaires criminelles françaises les plus mystérieuses et controversées. Des entretiens avec des témoins-clés, des experts qui ont récemment travaillé sur la révision de l'enquête, des membres de la famille de la victime, ou encore avec ceux qui ont mené une contre-enquête.

Trente ans de combat pour l’innocence mené par Omar Raddad et ses avocats. Trente ans pour la "fabrication d’un innocent" aux yeux des proches de Ghislaine Marchal. Trente ans de doutes, de rebondissements et de fausses pistes. Trente ans de batailles d’experts en écriture ou en génétique. Trente ans qui ont abouti à une décision : la justice refuse un deuxième procès à Omar Raddad.

Cette série retrace l'enfance marocaine d'Omar Raddad et son arrivée en France, ainsi que le façonnement de sa relation avec Ghislaine Marchal : leur rencontre, qui entraînera son embauche en tant que jardinier, leurs rapports ou encore leurs rares mésententes.

En 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la chaufferie de sa villa. Sur les portes de la pièce figurent deux inscriptions : "Omar m'a tuer" et "Omar m'a t". L'enquête débute. Le jardinier est alors arrêté et apparaît comme le principal suspect dans cette affaire. Une bataille juridique et médiatique commence entre les avocats d'Omar Raddad et ceux de la famille de la victime.

Avec son avocat Jacques Vergès à ses côtés, la bataille juridique commence pour Omar Raddad. Durant le procès, sont amenées les portes sur lesquelles figurent les inscriptions "Omar m'a tuer" et "Omar m'a t". Elles resteront dans la salle d'audience pendant les plaidoiries de la défense. Ce ne sera pas sans conséquence pour le jardinier : malgré une intervention où il clame une énième fois son innocence, le verdict est sans appel pour le Marocain, reconnu coupable et condamné à 18 ans de réclusion criminelle en 1994.

Après avoir été gracié par Jacques Chirac en 1996, Omar Raddad est libéré en 1998. Un premier pas dans sa lutte pour prouver son innocence. En 2013, Jacques Vergès est décédé, mais le combat pour l'innocence continue. Encore une fois, les portes sont au centre de l'affaire : quatre nouveaux ADN sont retrouvés sur celles-ci. Pourtant, la justice de Nice refuse de les faire analyser.