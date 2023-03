"Reportages découverte" : Disparition du Docteur Godard, épisode 1, dimanche 5 mars 2023 sur TF1

Dimanche 5 mars 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" le 1er épisode de « Docteur Godard - l’homme qui voulait tout quitter » une série documentaire réalisée par Eric Lemasson.

C’est l’un des faits divers les plus mystérieux de ces trente dernières années. En septembre 1999, un médecin de Caen disparaît en mer avec ses enfants. Des traces du sang de son épouse sont découvertes à leur domicile. La disparition du docteur Yves Godard va faire la une de l’actualité pendant de nombreuses années. Ou est-il ? A-t-il tué sa femme, a-t-il assassiné ses propres enfants ? Pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé le voilier ? La version communément admise est que le docteur Godard a disparu en mer et tué femme et enfants. Après quinze ans d’errements, la justice renonce à résoudre cette énigme, aucune vérité officielle ne se fait jour.

Mais s’agit-il vraiment d’un simple drame familial, ou bien peut-on relier cette énigme judicaire à un autre crime impuni, l’assassinat du leader d’un sulfureux syndicat poujadiste et affairiste, le CDCA, à Montpellier, en 2001 ?

S’appuyant sur le livre d’Éric Lemasson "L’assassinat du docteur Godard", la série éclaire cette affaire d’un jour nouveau, à l’aide de témoignages forts et inédits de proches de la famille disparue ou d’enquêteurs ayant consacré de nombreuses années d’investigation à cette énigme. L’histoire démarre en Normandie, s’installe en Bretagne, se déploie dans le Languedoc. Elle se prolonge à l’étranger, ses ramifications vertigineuses nous emmenant jusqu’au Brésil en passant par l’île portugaise de Madère, le Luxembourg, l’ile de Man et les iles Hébrides au tout Nord de l’Écosse.

Épisode 1

Septembre 1999. Grand soleil et mer calme. L’affaire commence par la découverte d’un canote au large, l’annexe d’un voilier loué à Saint-Malo. L’esquif contient un manteau de mer et un carnet de chèque. Le bateau a été loué par un médecin établi à Caen, il est parti en mer avec ses deux jeunes enfants. On recherche partout le voilier et la famille disparue. En vain. Dans le fourgon du médecin, ainsi qu’à son domicile, les gendarmes vont retrouver des traces de sang. Le sang de l’épouse du docteur Godard.

C’est le point de départ d’une affaire judiciaire qui durera plus de douze ans. "Pour moi, c'était un fait divers parmi d'autres, sur lequel je ne portais pas une attention plus particulière qu'un autre", explique Jean de Mézerac, l’avocat de la famille de Marie-France Godard. "Je ne me doutais pas un seul instant que ça puisse arriver à une telle affaire !"

La disparition se nappe de mystère, lorsque des indices sont semés en mer, de manière inexplicable. S’agit-il d’un suicide maquillé en naufrage ? Le juge d’instruction chargé de ce dossier se plonge dans ses souvenirs : "On pense alors au petit garçon et à la petite fille, en se disant qu’on va faire le maximum en sachant qu’il faut faire vite, même si mon intuition me disait qu’on ne retrouverait que des cadavres".

La presse s’emballe, quarante gendarmes sont mobilisés. La famille semble s’être volatilisée. Qu’est-il arrivé à la femme et aux enfants du docteur Godard ? "Généralement, dans toutes les affaires criminelles, notre formule est qu’il faut faire « parler le cadavre ». Mais ici, c’était le mystère total, le voilier s’était volatilisé et il n’y avait pas de cadavre", raconte le major Aubry, aujourd’hui retraité.

Ce premier épisode de la série expose l’énigme et se conclut par la lettre anonyme envoyée aux gendarmes, et qui va faire rebondir leur enquête sur l’île de Man, en mer d’Irlande. Personne ne se doute alors que ce n’est là qu’une première étape car la disparition du docteur Godard et de sa famille prendra ensuite une toute autre tournure, insoupçonnable.