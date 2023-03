"13h15 le dimanche" du 5 mars 2023 : Le feuilleton des Français, saison 10, épisode 7 sur France 2

Ce 5 mars 2023, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans “13h15 le dimanche” un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde et toutes les équipes du “13h15”.

Pour sa série « Le feuilleton des Français » (saison 2022-2023), le magazine “13h15, le dimanche” est allé au plus proche des Français, au cœur de leur quotidien...

Depuis maintenant dix saisons, "Le feuilleton des Français" de "13h15 le dimanche" part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour la première partie de ce septième épisode, le magazine a pris la direction de l’Orne, à Saint-Germain-de-la-Coudre. Alors que le Salon de l’agriculture touche à sa fin, rencontre avec Philippine, éleveuse bio de vaches laitières.

Si aujourd’hui, l’éleveuse peut faire paître son troupeau sur des parcelles encore vertes, la faible pluviométrie hivernale laisse augurer un printemps et, sans doute, un été difficiles.

Ce feuilleton se rend également à Audierne, dans le Finistère, pour embarquer à bord du petit chalutier de Claire et Yves. Les pêcheurs s’adaptent tant bien que mal à une hausse des prix de l’énergie qui fragilise leurs finances.

Dans la deuxième partie de l'épisode 7, rencontre avec Tiffany, joueuse de rugby du SCUF en Seine-Saint-Denis qui, après un tournoi très disputé à Bobigny, nous emmène à Cayenne, en Guyane, pour retrouver sa famille le temps des vacances scolaires.

Le magazine se rend aussi en Corse, à Pancheraccia, auprès d’Angélique, une éleveuse de brebis passionnée qui a repris l'exploitation familiale. Elle élève aussi des chèvres corses et élabore un fromage fermier très aromatique.

A Lessay, dans la Manche, on retrouve Stéphanie Maubé, maire de la commune et éleveuse de moutons de prés-salés qui jongle entre l’étable et la mairie. Actuellement, elle est surtout préoccupée par d’éventuelles fermetures de commerces dans le bourg.