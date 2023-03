Samedi 11 mars 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « La beauté jusqu'au bout des ongles » réalisé par Julie Thierry.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 37,5 milliards d’euros, le secteur de la beauté ne connait pas la crise et attire de plus en plus de jeunes talents ! Des Français aux doigts de fée qui se lancent sur le marché avec une idée en tête : bouleverser les codes d’un secteur longtemps dominé par les grands groupes et redorer l’image de métiers parfois dévalorisés.

A commencer par Cassandre. Elle dirige une onglerie et rêve de remporter le trophée par équipe du concours de décoration sur ongle le plus difficile au monde « On se bat pour que le métier soit reconnu, revalorisé et surtout pris au sérieux ! » Deux jours de compétition, un jury de professionnels venus du monde entier, des réalisations époustouflantes… Pour gagner, la jeune prothésiste ongulaire s’est entourée des meilleures mais aussi de Marie, sa mère, qui débute dans le métier « Cassandre m’a poussée à me lancer dans ce métier et puis elle m’a formé, elle m’a transmis ses connaissances, son savoir. C’est un dépassement de soi chaque jour, je le vis comme ça ! ».

A seulement 25 ans, Léa et Julie, elles, veulent concurrencer les mastodontes de la cosmétique grâce à leur invention : un mascara rechargeable « Un mascara comme ça, ça n’existe pas sur le marché. C’est une belle innovation et on espère que ça va révolutionner le marché français ! » Les deux amies d’enfance travaillent sur ce projet depuis 2 ans, ont souscrit deux prêts étudiants pour le financer et consacrent aujourd’hui tout leur temps au démarrage de la production de 5000 mascaras ! Elles devront ensuite séduire une clientèle de plus en plus exigeante, sur le très attendu Salon du Made In France « Ça fait peur parce qu’il faut que l’aventure continue, il faut aller le plus loin possible, faire grandir l’entreprise et ça commence par vendre ces 5000 mascaras. »

De son côté, à 21 ans, Chloé a abandonné ses études de prof de sport pour devenir maquilleuse coiffeuse. Pour se faire une place dans le monde fermé du spectacle, elle a intégré une école très réputée, l’Atelier du Griffon « Depuis toujours, je suis passionnée par le maquillage. Je rêve de travailler à l’Opéra, aux côtés des maquilleurs professionnels. » Son avenir professionnel se jouera lors d’une semaine d’examens sous haute tension.

Enfin, à 34 ans, Bastien, est un aventurier de la beauté comme il y en a peu en France… Il vient de reprendre les rênes de l’entreprise que sa mère a fondée il y a 30 ans. Son ambition : commercialiser une gamme de tatouages éphémères inspirés d’un rituel indigène « On va faire un produit qui remplacera tous les produits synthétiques et chimiques par une alternative naturelle, bonne pour la santé. » Des tatouages à base du Genipapo, un fruit amazonien dont l’écorce contient un pigment noir, utilisé traditionnellement par les Indiens Satéré Mawé pour se couvrir le corps. Pour le trouver, cet aventurier va devoir arpenter l’Amazonie.

Entre profond désir de révolutionner le secteur de la beauté et soif de victoire, suivez avec nous les aventures de ces 4 passionnés.