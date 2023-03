"Reportages découverte" : « Dans le silence des Abbayes », dimanche 12 mars 2023 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 12 mars 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Dans le silence des Abbayes » réalisé par Nicolas Boetard, Jean-Pierre Guillerez, Richard Montrobert, Antonin Marcel.

En France, plus de 200 abbayes élaborent toutes sortes de produits. Pâtés, chocolats, bières, mais aussi crèmes pour le visage, lessives : ces produits, réputés sains et naturels, rassurent les consommateurs en quête d’authenticité. Ce commerce, très éloigné de leur vie spirituelle, est essentiel pour subvenir aux besoins des communautés, mais aussi pour entretenir leur patrimoine. Estimé aujourd’hui à 75 millions d’euros, il est en plein essor. Un don du ciel et une manne inespérée pour les communautés religieuses.

Pendant un an, exceptionnellement, plusieurs abbayes et monastères ont ouvert leurs portes aux équipes de "Reportages découverte", les autorisant à devenir les témoins d’un quotidien hors du commun. Vous découvrirez également des hommes et des femmes laïcs qui se lancent dans des projets surprenants en collaboration avec les abbayes.

À Thiais, en région parisienne, les sœurs sont à la tête d’une petite biscuiterie. Mais, elles vont faire face à une demande particulière : un client leur a commandé une exclusivité qu’elles vont devoir inventer et réaliser dans un délai de trois mois. À 79 ans, Sœur Marie-Pascale est chargée des relations publiques du monastère. Elle a pleinement conscience de la nécessité pour les soeurs de gagner leur vie : « On a pas mal de gens qui commandent par correspondance. Ça fait partie de notre gagne-pain. C’est ce qui nous permet de faire face à certaines charges. Pas à tout mais à certaines. C’est important que ça fonctionne et ça fonctionne bien. »

Habituées au travail bien fait, les religieuses savent qu’avec un délai si court, elles n’ont pas le droit à l’erreur. Leurs clients, Côme et sa sœur Astrid, ont créé la Divine Box, un coffret contenant des produits monastiques, envoyé tous les mois à leurs abonnés. Ils partent régulièrement en tournée dans les monastères pour trouver les meilleurs produits et convaincre les religieuses et les moines de collaborer à leur projet. Car fournir entre 1500 et 2000 produits en un mois peut aussi être une tâche ardue voire impossible pour les abbayes.

En plein cœur de la Provence, à l’abbaye de Rosans, les Bénédictines, elles, cultivent des céréales, produisent du miel et des fruits en bocaux. Mais leur spécialité est la fabrication des hosties. Elles en fournissent entre 4 et 5 millions par an. Seulement, depuis quelques années, leur produit-phare est victime de la concurrence polonaise. Seule solution : diversifier leurs sources de revenus. Elles misent tout sur une nouvelle activité : la tisane. Et pour cela, il va leur falloir se former : « On s’aperçoit qu’on a tout à apprendre, c’est d’une grande richesse, on a besoin de se former et d’apprendre le métier » admet bien volontiers Sœur Marie-Reine.

En Normandie, les 26 frères de l’Abbaye de Mondaye ont fait de leurs chants leur marque de fabrique. Ils doivent bientôt enregistrer un album de leurs chants liturgiques en vue de le commercialiser. Un exercice délicat qui leur demande beaucoup de travail. Ils n’ont que quelques mois pour être prêts... Et Frère François-Marie, le Père Abbé, met la barre haute : « On n’a pas de produits monastiques comme dans des abbayes qui font de la bière, du miel ou de la confiture donc c’est vrai que quand les gens nous disent : est-ce que vous faites quelque chose ? on répond que comme produit, l’enregistrement d’un chant, c’est vraiment une œuvre, un produit de la communauté, et il faut que cela soit de bonne qualité ! »

Valentine et Nicolas, deux jeunes entrepreneurs parisiens, eux, sont laïcs. Il y a deux ans, ils ont commencé à mettre au point le Airbnb des séjours en abbaye. Trois d’entre elles ont accepté de tester leur système de réservation en ligne, une révolution dans le petit monde monastique. Mais convaincre les communautés n’est pas chose facile. « C’est plus dur que ce que j’avais imaginé, les religieux sont assez frileux face à internet. » admet Valentine. Ils se sont donnés 9 mois pour séduire d’autres abbayes et concrétiser leur projet.