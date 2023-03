Le Premier ministre britannique Rishi Sunak invité du 20H de France 2 ce vendredi 10 mars 2023

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak invité de Laurent Delahousse ce vendredi 10 mars 2023 dans le Journal de 20 Heures de France 2.

A l’occasion du sommet franco-britannique qui se tient à Paris ce vendredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak sera ce soir l'invité du Journal de 20h de France 2 et répondra aux questions de Laurent Delahousse.

Au sommaire, les dossiers brûlants entre les deux pays : l’immigration, les conséquences du Brexit, les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Après plusieurs années tumultueuses, où en sont les relations entre la France et le Royaume-Uni ?

Dans une page spéciale sur l’amitié entre les deux pays, le Journal de 20h s’intéressera également aux Britanniques qui ont choisi de vivre en France, au niveau d’anglais des Français et à la rivalité rugbystique à l’occasion du « Crunch » qui verra, samedi, l’Angleterre et la France s’affronter dans le tournoi des six nations, à 17:45 sur France 2.