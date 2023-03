"20h30 le dimanche" du 12 mars 2023 : Les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Ce dimanche 12 mars 2023 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche", voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Ce dimanche 12 mars 2023, Laurent Delahousse reçoit :

L"interview Politique > Laurent Delahousse reçoit Fabien Roussel à l’occasion de la sortie de son livre « Les jours heureux sont devant nous » (éd. du Cherche Midi), à paraître le 16 mars. Dans cet ouvrage, le secrétaire national du PCF tire les enseignements des scrutins présidentiel et législatif et donne sa vision des défis que doivent relever la gauche et les communistes français : l'urgence d'en "finir avec la société du chômage, de retrouver une indépendance énergétique, de lutter contre le patriarcat, mais aussi d’écouter les Français, de combattre le poison de l’extrême droite, de convaincre les déçus de la gauche et tous ceux qui ont renoncé à voter".

Rencontre > Avec la comédienne Alexandra Lamy qui est à l’affiche de "La Chambre des merveilles", long-métrage qui sortira sur les écrans le 15 mars, aux côtés de Muriel Robin, Hugo Questel et Xavier Lacaille. Ce film signé Lisa Azuelos est l'adaptation du roman éponyme de Julien Sandrel. C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les "10 choses à faire avant la fin du monde" qu'il avait inscrites dans son journal intime...

Le Live de "20h30" le dimanche > La chanteuse Barbara Pravi dont le single Lève-toi, qu’elle interprète avec la chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi, est sorti le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le texte de cette chanson est en partie extrait de son manifeste pour "La liberté et l'amour universel", également intitulé Lève-toi (éd. Julliard). Elle interprète en direct un titre sur le plateau.