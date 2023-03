"Télématin" mardi 14 mars 2023 : Les invités de Julia Vignali & Thomas Sotto sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Julia Vignali et Thomas Sotto mardi 14 mars 2023 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans "Télématin" mardi 14 mars 2023 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Diane Reboursier, avocate en droit social.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports.

08:15 Julia Vignali et Thomas Sotto recevront à 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 de Paris : Jean Galfione, champion olympique de saut à la perche - Tony Estanguet, président du COJO - Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique - Johanne Defay, surfeuse et Madeleine Malonga, judoka.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Alexandra Lamy, actrice.