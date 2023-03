France 2 & France 3 lancent le "Journal Météo Climat" à partir de ce lundi 13 mars 2023

Face à l'urgence climatique, France Télévisions poursuit son engagement pour le climat et lance un nouveau "Journal Météo Climat", à partir du lundi 13 mars sur France 2 et France 3.

Pour faire comprendre les bouleversements que nous vivons, la Direction de l'information de France Télévisions fait le choix de proposer un Journal Météo Climat pour informer les téléspectateurs sur les conséquences directes du changement climatique sur la météo.

Dès aujourd'hui, le Journal Météo Climat, depuis un plateau virtuel au cœur de France Télévisions, sera à suivre à 20:40 sur France 2 et à 21:00 sur France 3.

Les téléspectateurs retrouveront tout d'abord leur journal météo actuel qui sera désormais enrichi d'une partie dédiée au climat avec des informations chiffrées et des explications des phénomènes climatiques.

Avec des reportages, des analyses, des graphiques et des focus climatiques locaux, le Journal Météo Climat proposera une véritable mise en contexte climatique de la météo, pour comprendre les causes, les conséquences, et apporter des solutions à la crise climatique.

L'environnement étant l'un des premiers sujets de préoccupation des Français, le Journal Météo Climat privilégiera l'interactivité avec le public. Via le hashtag climat #OnVousRépond sur franceinfo.fr et le QR code, les téléspectateurs pourront poser leurs questions à la rédaction nationale et aux référents scientifiques. Chaque jour, le journaliste météo climat ou l'un des référents scientifiques répondra à l'une de ces questions.

Sur la plateforme d'information franceinfo.fr, une page dédiée relayera des indicateurs climat et sera enrichie avec des données, en complément de celles présentées dans le Journal Météo Climat.