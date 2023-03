"Grands Reportages" : « La fièvre du jeu », épisode 3, samedi 18 mars 2023 sur TF1

Samedi 18 mars 2023 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" le 3ème épisode de « La fièvre du jeu » une série documentaire en 4 volets réalisée par Saskia Weber et Constance de Guernon

Casinos, courses hippiques, lotos de campagne ou tickets à gratter…de plus en plus de Français sont adeptes des jeux. Chaque semaine ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont misés. Pour révéler les coulisses de ces différents milieux et décortiquer le fonctionnement de cette gigantesque industrie, une équipe de “Grands Reportages” s’est immergée dans cet étrange univers en suivant des hommes et des femmes qui ont fait du jeu un pilier de leur vie. Cette série de quatre épisodes nous plonge aux sources du plaisir, du suspense et des frissons. Cette collection nous révèle aussi la psychologie des joueurs, parieurs ou encore des addicts.

Pour ce troisième épisode de la série, nous poursuivons notre plongée dans l’univers du loto, en allant à la rencontre de Philippe Maurice, à Bordeaux, un original qui est l’inventeur du loto-spectacle. Sketchs, lots complètement loufoques… il déjoue les codes du loto traditionnel. Pour la première fois, il organise une tournée exceptionnelle dans toute la Gironde. Nous le suivrons pour une date particulièrement importante pour la troupe : Biscarrosse, d’où une partie des membres du collectif sont originaires. « On a décidé de prendre le concept du loto et de le dépoussiérer et de le mettre à notre sauce, d’en créer un spectacle ultra festif pour tout le monde, dans lequel les gens s'épanouissent et gagnent des lots ».

À Strasbourg, nous découvrirons aussi que le jeu peut-être très dangereux, et peut parfois mener les joueurs comme Maxime, vers une descente aux enfers. Ce jeune homme de 24 ans a sombré dans l’addiction des paris en ligne dès ses 18 ans. Depuis, il s’est isolé de ses amis et sa famille. « Le jeu c'est un piège, c’est un poison. On se fait attraper et pour en ressortir c’est un casse-tête impossible. Comment j’ai pu être aussi stupide pour croire à leur truc de vous allez être riche ? je me sens stupide. » En France, il y aurait environ 1,5 million de joueurs dépendants en jeu, un chiffre en constante augmentation. Depuis quelques semaines, Maxime ne joue plus, et il est pris en charge par un psychiatre spécialiste de l’addiction aux jeux d’argent.

Dans l’univers des courses hippiques, à Cabourg, nous partons à la rencontre de la famille Krouchi. Nordine et ses deux fils, Ibrahim et Mansour, sont partis de rien, mais ont réalisé leur rêve : monter une écurie. Pour ce turfiste, avoir ses propres chevaux a toujours été un rêve : « Ma passion du cheval remonte à très loin, j’étais tout jeune. Déjà à 10-11 ans, j’étais un fan de western. Et je rêvais d’avoir un jour mon propre cheval. J’ai travaillé dur pour ça. » En 2004, Nordine rassemble ses économies et s’achète un premier cheval de course pour 17 000 euros. Un mois plus tard, il remporte le quinté à Vincennes, le temple du trot. Aujourd’hui, ses deux fils lui emboitent le pas et deviennent respectivement entraineur et jockey de la petite écurie familiale, qu’ils comptent bien faire grandir…

Dans cet épisode, nous partirons également à la rencontre de Lucien et sa compagne Brigitte, dans le Luberon. Ce couple, ainsi que leurs 3 enfants sont les victimes de ce qui pourrait être la plus grande arnaque dans le domaine des paris sportifs. Créé en 2020, le site Pronoclub, met en relation des parieurs amateurs avec des pronostiqueurs aguerris et leur propose de placer leur argent pour qu'il soit joué à leur place sur des paris sportifs, avec la promesse de rapporter 10% d’intérêts par mois sur le capital investi. Mais la plupart des parieurs n’ont jamais pu récupérer ces sommes, et en septembre 2021, le fondateur du site, Thomas Boursin, a été mis en examen pour escroquerie commise en bande organisée, et blanchiment aggravé. Comme Lucien et Brigitte, des centaines d’autres victimes seraient concernées, et le préjudice total pourrait s’élever à plusieurs millions d’euros : « Le premier objectif c'est de rembourser les enfants et le second objectif c’est d’essayer de mener à bien une procédure qui permette de retrouver l’argent, c’est l’argent de toute une vie ».

À Paris, nous rencontrerons Chloé, 26 ans, commerciale dans l'informatique, qui a décidé de se reconvertir au métier de croupier. Elle suit une formation sélective dans l’espoir de décrocher le job de ses rêves à la sortie. Distribution de cartes, manipulation des jetons, règles du black jack, de la roulette anglaise… Chloé doit tout mémoriser et maîtriser des techniques complexes d’ici la fin du mois, car elle s’apprête à faire ses premiers pas dans un casino… à la Grande Motte : « A quelques jours de la fin de ma formation, je ne me sens pas tout à fait à l’aise. Après voilà, j’ai tellement hâte de me lancer, que ça ne me fait pas du tout peur. Je sais que tout vient avec l’expérience et une fois qu’on sera dedans, on sera dedans ! »